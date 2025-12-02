El secreto mejor guardado

Estando en “oposición”, el actual ministro de Hacienda –Magín Díaz– fijó posición en torno al fallido intento de reforma fiscal del 07 de octubre de 2024.

A pesar de las diferencias conceptuales, técnicas y metodológicas que el entonces ex director de Impuestos Internos tenía con la propuesta presentada por el gobierno, tampoco tuvo reparos en advertir que “Hay razones macroeconómicas importantes para hacer una reforma. Yo creo que ningún economista sensato opinaría lo contrario por una reforma técnicamente correcta”; reconociendo –ya con voces en contra escuchándose– que “políticamente es complicado hacerlo. En ese sentido es valiente”.

En declaraciones emitidas sobre el tema, dejó clara su opinión sobre la necesidad de una reforma fiscal (“yo apoyo la reforma”), pero, reconociendo que la forma era tan importante como el fondo, pues “toda reforma tributaria implica una negociación”, ya que “la reforma no la hacen los economistas o los abogados, es toda la sociedad”.

Para Díaz, la reforma que proponía el gobierno “debió de hacerse hace tiempo”. A pesar de su apoyo y endoso en cuanto al fondo, difería en cuanto a la manera en que había sido formulada (de espaldas a todos los actores públicos y privados); los mecanismos de implementación; su carácter regresivo; el inmediatismo fiscal; entre otros.

Tras su designación en Hacienda, el ministro se dispuso a tocar con el violín la misma música que tocaba con la guitarra. En un –poco común– ejercicio de coherencia, el ministro asumió el discurso del técnico y se dispuso a materializar en los hechos sus convicciones teóricas.

Que el presidente no supiera en qué andaba su ministro era una cosa, pero que el ministro hiciera su trabajo, tocara puertas, sostuviera reuniones, aceptara insumos, recabara opiniones y construyera de manera negociada las líneas generales de una propuesta de rectificación fiscal que aumentara las recaudaciones, fuera progresiva, no afectara a los pobres, escalonada y que priorizara el fortalecimiento de la administración tributaria para reducir la evasión y combatir el fraude fiscal, (etc.), era otra.

Porque, así como nadie está obligado a tomarse el mismo trago amargo dos veces, no hay por qué rechazarlo si esta vez el copero lo sirve endulzado. Irónicamente, si en algo existe consenso entre todos los actores, es en torno a la necesidad de realizar a tiempo los ajustes de lugar para garantizar que el crecimiento no se detenga; y mejor hacerlo en condiciones de control, estabilidad y fundamentos económicos sólidos, que en medio de una crisis que amenace la sostenibilidad y el desarrollo.

Con la paciencia de un orfebre, el ministro debería tener su propuesta de reforma/rectificación/ajuste casi lista; y la misma debería procurar ser razonable en el fondo, socializada en la forma y posible en el tiempo. Gobierno y oposición actuarán pensando en 2028, pero por razones contrarias. En su coherencia, el técnico sólo piensa en cuadrar la caja y cerrar en azul. Para eso le pagan.