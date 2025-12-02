Presidente: ¿Un pedazo de papel?

La Constitución de la República Dominicana, en los siguientes artículos, dice:

Artículo 3. Inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención: La soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana.

Artículo 26. Relaciones internacionales y derecho internacional (numeral 4): En igualdad de condiciones con otros Estados, la República Dominicana acepta un ordenamiento jurídico internacional que garantice el respeto de los derechos fundamentales, la paz, la justicia y el desarrollo político, social, económico y cultural de las naciones. Entonces, presidente: ¿La Constitución sigue siendo un mero pedazo de papel? Porque usted, más que nadie, sabe que en este triste episodio de injerencia y sumisión, lo del narcotráfico es una mentira de Estado.