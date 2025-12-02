Mentes saludables, futuro sostenible

Hablar de salud mental sigue siendo, para muchos, un acto de valentía. En sociedades donde la fuerza se mide por la capacidad de “aguantar”, admitir que se necesita ayuda todavía se asocia con debilidad. Pero pedir ayuda no es rendirse: es reconocer que queremos seguir viviendo plenamente.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada ocho personas en el mundo vive con un trastorno mental, lo que representa más de mil millones de seres humanos. La depresión y los trastornos de ansiedad son las principales causas de discapacidad a nivel global, afectando la vida laboral, familiar y social de millones de personas.

En los niños y adolescentes, las cifras son alarmantes: alrededor del 14 % de los jóvenes entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental, y la mitad de los casos comienza antes de los 18 años. Sin embargo, más del 60 % no recibe ningún tipo de atención psicológica o psiquiátrica, sobre todo en países con recursos limitados.

El suicidio es hoy la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, un dato estremecedor que nos obliga a hablar, escuchar y actuar antes de que sea tarde.

En los adultos, la situación tampoco es alentadora. Los niveles de estrés, depresión, ansiedad e insomnio han aumentado de forma constante en los últimos años. Muchos adultos hoy viven con síntomas persistentes de agotamiento, irritabilidad, apatía, pérdida del interés sin reconocer que están atravesando un trastorno emocional que puede y debe ser tratado.

El estigma sigue siendo una de las mayores barreras para buscar apoyo. Se manifiesta en frases cotidianas como “tienes que ser fuerte” o “eso se pasa solo”, invisibilizando el sufrimiento real. La evidencia científica es clara: los trastornos mentales son condiciones de salud, no fallas de carácter. La mente, como cualquier órgano, puede enfermar y necesita cuidados, descanso y tratamiento profesional.

Cuidar la salud mental no solo es un acto de compasión individual, sino una estrategia de desarrollo sostenible. La OMS estima que, por cada dólar invertido en tratamiento para la depresión y la ansiedad, se obtiene un retorno de cuatro dólares en bienestar y productividad. Esto significa que invertir en salud mental no es un gasto, sino una inversión inteligente en el capital humano de un país.

Implica fortalecer los sistemas de atención, formar profesionales capacitados, integrar la salud emocional en los programas educativos y aprovechar la tecnología como plataformas digitales, telepsicología y herramientas de evaluación para acercar el apoyo psicológico a las comunidades.

En República Dominicana, el trabajo de universidades, laboratorios e instituciones científicas está demostrando que es posible generar evidencia local sobre bienestar emocional, ansiedad y depresión, y traducirla en estrategias concretas para mejorar la calidad de vida de la población.

Quizás el primer paso hacia una sociedad emocionalmente saludable no sea tecnológico, sino humano. Necesitamos reaprender a mirar al otro con empatía, escuchar sin juzgar, acompañar sin minimizar, y ofrecer apoyo sin miedo ni vergüenza. La salud mental es una responsabilidad colectiva: de las familias, las escuelas, las empresas y los gobiernos. Pero también de cada uno de nosotros.

Cuidarnos mutuamente es una forma de resistencia ante un mundo que muchas veces nos exige producir, pero rara vez nos enseña a sentir y sanar.

El autor es profesor, Investigador y director del Laboratorio