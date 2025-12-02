Autorreflexión

Volver la mirada sobre uno mismo siempre es bueno y necesario. Hay personas que se ven con complejos y tienen cualidades. Todos tenemos cualidades. ¿Cómo me veo yo? ¿Solamente negativo o solamente positivo? Hay personas que solamente se ven positivos y se enorgullecen. No buscan el equilibrio. Yo soy una persona con valores, virtudes, con fallos y defectos. Es el equilibrio personal. ¿Cómo me veo yo? Y la otra es: ¿cómo me ven los demás?

Queremos muchas veces “figurear”, como se dice popularmente, que los otros me vean de tal o cual manera. Ojalá me vean como yo soy, con cualidades, defectos y fallos, un ser humano. Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.

.