Realidades encontradas

En la media isla coexisten dos países: el de una élite que disfruta cada vez más de los privilegios de ser élite, y el de los pobres que sobreviven con salarios de miseria o intentan sobrevivir desde la informalidad y la subsistencia precaria.

Los dos países se miran y conviven en muchos puntos. En la empleada doméstica que desempaca la compra en la casa en que trabaja y organiza en el freezer cortes de carnes que equivalen a todo su salario; los mozos que atienden en los restaurantes con la mejor sonrisa que tengan, mientras llevan la cuenta de los tragos consumidos por los clientes, que suman el doble o el triple de todo su ingreso mensual… y así sucesivamente.

Siempre ha sido así. Las élites ejercen esos privilegios y las clases bajas asumen su rol de subordinadas, a la par que aspiran a ascender y ocupar mejores lugares. Dentro de todo lo malo, a pesar de los enormes niveles de desigualdad, inequidad y pobreza que tiene la sociedad dominicana, la escalera social funciona.

La estructura estamental no es tan rígida como en Centroamérica o los Andes, y, por las razones que fuera, el sistema muestra orgulloso los ejemplos de “superación”, como validadores del orden establecido; uno que permite crecer y que no actúa como sistema de casta, fijo y predeterminado.

Las mismas preocupaciones que sirvieron de base al marxismo y sus herederos ideológicos y que aspiraban a subvertir ese orden y fundar uno nuevo, resultaron ser más mortíferas, empobrecedoras y desiguales que el capitalismo que pretendían defenestrar. Con la Guerra Fría ganada, el último peldaño hacia la dominación total se dio con la irrupción de las tecnologías de comunicación y la hiper conectividad social, que hoy funciona como un sofisticado mecanismo de alineación y domesticación.

El pobre mira la vida del rico, y, lejos de querer violentarla, destruirla y suplantarla, aspira a imitarla. Lo de los medios para lograrlo será discutible, como para la oligarquía también lo son. O, en términos conceptuales, ¿en qué se diferencian las exenciones industriales, energéticas o inmobiliarias, de un bono gas o una tarjeta de subsidios? Más allá de los ceros a la derecha, el mecanismo es el mismo: el Estado compensa los descalces y redistribuye los ingresos como entiende. En uno, para crear más riqueza, y en otro, para evitar que caigan en la pobreza.

Claro, que siempre será más fácil hablar de populismo cuando se otorgan cientos de miles de bonos que en la práctica no suman ni la cuarta parte de lo que el Estado sacrifica en gasto tributario, en favor de otros sectores más pequeños y tradicionalmente mejores favorecidos. O lo que es lo mismo, privilegio de las élites.

Viviendo en la trampa de la renta media, dominicana cada vez tiene menos margen de crecer, y, si no reinventa las bases de su modelo productivo y reorganiza gastos e ingresos, tarde o temprano los dos países chocarán entre sí.