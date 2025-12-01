Pronósticos del futuro

Cuando Melissa estaba por formarse, el gobierno federal estadounidense entraba en cese por causa de las discrepancias políticas entre demócratas y republicanos en torno a la elevación del límite de la deuda pública, no tanto por el monto en sí de la deuda sino por causa de programas sociales cuyo financiamiento fue puesto por la oposición como condición para dar su voto favorable.

Melissa, por supuesto es el nombre dado al ciclón de cuyas peores consecuencias pudimos afortunadamente escapar. Fue muy afortunado también que a pesar del cierre del gobierno federal, el Centro Nacional de Huracanes continuó laborando por tratarse de un servicio prioritario para la preservación de vidas y propiedades.

Gracias a los boletines del Centro pudimos monitorear la ubicación e intensidad de Melissa, y darle seguimiento a su probable trayectoria. Los economistas son por lo regular asiduos a los pronósticos. De hecho, muchos de ellos se dedican a preparar informes para empresas, organizaciones y gobiernos que les ayudan a tomar decisiones acertadas en función de estimados acerca de eventos y situaciones futuras.

Dado ese interés de los economistas por saber lo que pasará más adelante, es natural que hayan elaborado numerosos estudios respecto del uso y efectividad de diversas clases de pronósticos, incluyendo entre ellos a los relacionados con las condiciones atmosféricas.

En cuanto a los huracanes en particular, no hay cuantificaciones confiables acerca del monto de los daños que han sido evitados o reducidos gracias a las medidas preventivas tomadas como consecuencia de los pronósticos. Es aparente, no obstante, que las cifras serían inmensas, siendo además invaluables las vidas que han sido salvadas.

Por supuesto, la efectividad de los pronósticos depende no sólo de su precisión sino también de lo que las personas hacen al recibir la información. Y en lo que toca a este segundo aspecto, los estudios revelan que la atención a los pronósticos aumenta a medida que sube el ingreso real, el grado de urbanización y la escolaridad.

También revelan que las medidas más difíciles de aplicar son las relacionadas con las evacuaciones y desplazamientos de personas, especialmente en zonas de elevado nivel de delincuencia.

Se ha observado en ese sentido, especialmente en áreas de bajos ingresos, que la falta de garantías de protección a propiedades disminuye la disposición a seguir las instrucciones o recomendaciones de las autoridades, si éstas implican altos costos potenciales en términos de posibles pérdidas de activos por causas adicionales al ciclón.