El presidente Donald Trump tiene una situación muy difícil. China desplazó a los Estados Unidos en Brasil, Chile, Argentina, Perú y Venezuela; Trump no puede tolerarlo, ni impedirlo.

Después del despliegue militar en el Caribe, Trump debe hacer algo, pero no puede hacer absolutamente nada. China y Rusia tienen muchísimo dinero invertido en Venezuela, defenderán sus inversiones y su socio estratégico.

Si Trump marcha sobre Venezuela, habrá una guerra directa, no indirecta como la de Ucrania, contra ese país, China y Rusia, con muy pocas probabilidades de ganar. Si Trump retrocede, perjudicará el prestigio estadounidense. Si Rusia y China abandonan sus inversiones y a Venezuela, perderán prestigio internacional.

Quien dispare primero iniciará un conflicto de proporciones incalculables, envolviendo a los tres principales arsenales nucleares del planeta. Trump no puede avanzar, ni retroceder, ni quedarse donde está, atrapado en una situación absolutamente ridícula e insostenible.