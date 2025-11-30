Violencia vicaria, un delito sin nombre en el sistema penal dominicano

En atención a la fecha 25 de noviembre, instaurado como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, resulta propicio visibilizar y denunciar la Violencia Vicaria, otra de las formas de violencia que enfrentan mujeres y niñas, y con esto demandar políticas efectivas para erradicarlas. Esta forma de violencia es una de las más crueles y menos comprendidas y de modo directo, aun sin garantías normativas autónomas.

La violencia vicaria o violencia desplazada es un concepto acuñado y definido en 2012 por Sonia Vaccaro, psicóloga clínica y perita judicial argentina, experta en victimología y violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos; como aquella violencia contra la madre que se ejerce sobre las hijas e hijos con la intención de dañarla por interpósita persona. En este sentido, la violencia vicaria es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer, ya que el maltratador sabe que dañar a los hijos e hijas asegura que el daño alcance a la mujer del modo más cruel, sin posibilidad de control por parte de ella (Vaccaro, 2021:11).

En esta modalidad, no solo la mujer resulta víctima: los niños y niñas también sufren directamente la agresión, siendo utilizados como medio para causar un dolor irreparable. La violencia vicaria se inscribe así dentro del marco más amplio de la violencia de género, definida como cualquier acto que, por razones de género, provoque o pueda provocar daño físico, sexual o psicológico, amenazas, coerción o privación arbitraria de la libertad en el ámbito público o privado.

Esta violencia es especialmente cruel porque el agresor es plenamente consciente de su impacto: no solo atenta contra la integridad física o emocional de los hijos e hijas, sino que condena a la madre a un sufrimiento permanente por su pérdida o afectación. Por ello, visibilizar esta modalidad extrema es imprescindible; pero conocerla no basta: el país requiere políticas y leyes efectivas para prevenirla, sancionarla y proteger a quienes la padecen.

La experiencia comparada de México y España, muestran avances importantes en el reconocimiento y tipificación de la violencia vicaria que aun incorporada a sus legislaciones, la respuesta jurídica sigue siendo insuficiente para frenar estos crímenes. Persisten la impunidad, la violencia institucional y la ineficacia de medidas de protección, incluso en marcos normativos avanzados como la Ley de Andalucía 13/2007, lo que evidencia que la violencia vicaria es un fenómeno complejo que no se explica solo desde el derecho.

Por ello, especialistas y organizaciones coinciden en la urgencia de un enfoque social multidisciplinario que integre a profesionales de la psicología, la educación y las ciencias sociales, capaz de identificar factores de riesgo, comprender su carácter instrumental y analizar esta forma extrema de violencia de género como una patología social cuya evolución supera los límites del sistema penal, tal como lo plantea Sonia Vaccaro en sus presentaciones.

En España, por ejemplo, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, presentado por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como una norma pionera destinada a reconocer, prevenir, sancionar y erradicar esta forma de violencia. El proyecto tipifica la violencia vicaria con penas específicas y refuerza las medidas civiles, implicando la modificación de varias leyes, incluido el Código Penal. Sus principales objetivos son definir jurídicamente la violencia vicaria, establecer su tipificación como delito, articular medidas de prevención, atención y reparación a las víctimas, cumplir con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ampliar la protección a personas adultas con discapacidad dependientes de la víctima.

Ante ese reclamo, el 9 de octubre de 2025, el diario El Mundo publicó un artículo de Juan Antonio Lascuraín en que el autor advierte que crear nuevos delitos es “jugar con fuego”, especialmente en materia de violencia vicaria. Aunque reconoce que la violencia machista —en particular cuando se instrumentaliza perversamente a los hijos— es una lacra social que exige una respuesta firme, sostiene que la propuesta legislativa española de tipificar un nuevo delito específico podría ser innecesaria. Señala que los delitos más graves, como el asesinato de menores, ya cuentan con una respuesta penal muy severa (como la prisión permanente revisable) y que el sistema actual permite incorporar agravantes y modular las penas sin necesidad de crear nuevas figuras que puedan redundar en un bis in idem o en valoraciones punitivas desproporcionadas.

Estos enfrentamientos permiten valorar que dicha situación ha originado confrontaciones y derivará en resultados legislativos que permitirán a los ciudadanos no solo conocer el régimen legal que los protege, sino también comprender la perniciosidad del fenómeno.

En República Dominicana la violencia vicaria no está reconocida como un delito autónomo; sin embargo, existen disposiciones que permiten sancionar conductas relacionadas. Ninguna de ellas contempla la naturaleza particular de este fenómeno, sobre el cual tenemos una práctica que se acrecienta y afecta el núcleo familiar y, por tanto, la sociedad y su desarrollo de forma general, este tipo de violencia abre retos y reclama soluciones.

Es preciso establecer que el Código Penal (Ley No. 74-25), en su artículo 124, reconoce diversas modalidades de violencia en el ámbito familiar y de género, entre ellas:

•Violencia económica, que restringe los recursos de la víctima mediante amenazas o coerción.

•Violencia doméstica o intrafamiliar, que incluye violencia física, patrimonial, económica, verbal, psicológica, intimidación o persecución.

•Violencia patrimonial, consistente en daño, destrucción o sustracción de bienes.

•Violencia verbal o psicológica, mediante actos reiterados que manipulen o controlen a la víctima.

•Violencia por intimidación o persecución, a través de amenazas, acoso o seguimiento.

Los párrafos II y III del mismo artículo establecen sanciones que van de dos a cinco años de prisión para violencia psicológica, económica o de intimidación, y hasta diez años cuando se ejerce violencia física.

Si bien estas disposiciones permiten procesar ciertas conductas vinculadas a la violencia vicaria, no la reconocen como un delito independiente. En la práctica, su persecución se realiza de manera indirecta a través de delitos contra la integridad física o moral de los menores; incumplimiento de deberes como la manutención, utilizada como coerción económica y violaciones al régimen de custodia o visitas, normalmente abordadas en sede civil.

La violencia vicaria se manifiesta de múltiples formas: amenazas de llevarse o dañar a los niños, humillaciones a la madre frente a ellos, interrupción de tratamientos médicos esenciales o manipulación emocional durante las visitas. Todas estas acciones constituyen agresiones graves, pero no cuentan con un reconocimiento penal específico.

La mayor herramienta jurídica para enfrentar este tipo de violencia proviene de la Ley 136-03, que tiene rango constitucional y establece el Principio del Interés Superior del Niño como criterio rector y de obligatorio cumplimiento en toda decisión que involucre menores. Este principio permite aplicar medidas de protección amplias, aunque todavía no exista una tipificación penal explícita de la violencia vicaria.

Conforme a la Constitución dominicana, el Estado es garante de la dignidad humana y protector de los derechos fundamentales, especialmente de aquellos vinculados a los menores. Asimismo, los tratados internacionales ratificados por el país obligan a ampliar la protección legal frente a nuevas manifestaciones de violencia.

A pesar de avances institucionales , tal como hemos valorado, la incorporación del concepto en campañas del Ministerio Público, la Fiscalía de Santo Domingo Oeste a través de la Línea Vida, el reconocimiento social no suple la falta del marco jurídico que sancione esta forma de violencia de manera integral.

Esto se debe a la ausencia de tipificación que impide sancionar adecuadamente el daño particular que sufren las mujeres y sus hijos e hijas en estos casos. Es necesario que el Estado avance hacia una legislación que defina la violencia vicaria como delito autónomo, reconozca la naturaleza y gravedad de sus manifestaciones. establezca un régimen sancionador proporcional y garantice medidas de protección y reparación para las víctimas. La violencia vicaria no puede seguir siendo una derivación invisible de otras violencias. Combatirla exige un sistema judicial con perspectiva de género, políticas públicas efectivas y una ciudadanía consciente y activa.