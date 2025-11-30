La violencia a la mujer en las redes

Han pasado 65 años del asesinato de las hermanas Mirabal, un hecho ocurrido el 25 de noviembre de 1960 en un lugar montañoso de la República Dominicana.

En honor a nuestras mariposas se conmemora en esa fecha el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Podría mencionar los nombres de tantas mujeres a lo largo de la historia que han puesto en evidencia esta problemática social, que han remado en la misma dirección para cambiar esta triste realidad, pero faltaría espacio en la prensa para ello. Y, por supuesto, sin olvidar a las que han sido asesinadas y a las que aún están viviendo un calvario en sus propias carnes por el antojo de alguien que decidió silenciar con sus actos.

Este año se nos recuerda que la violencia contra la mujer incluso está evolucionando. Lamentablemente, se moderniza y se adapta a los tiempos con un solo clic. En definitiva, surge una nueva forma de violencia.

El lema de este año, según la ONU, es “¡ÚNETE para poner fin a la violencia digital contra las mujeres y las niñas!”

"La violencia contra la mujer en las plataformas en línea es, a día de hoy, una seria y rápida amenaza que pretende silenciar las voces de muchas mujeres, especialmente aquellas con una alta presencia pública y digital en ámbitos como la política, el activismo o el periodismo."

Es agotador que, una vez más, seamos nosotras las mujeres, quienes tenemos la obligación de protegernos, callarnos para no hacer ruido, porque incluso cuando hablamos, también está mal visto.

Se necesita más implicación en todos los ámbitos. Éstas cifras se pueden y se deben evitar. No olvidemos que esta problemática es evitable, pero no tan simple como hacer eco todos los años en un solo día. Se debe invertir en algo tan importante y fundamental para lograr un cambio real, la educación. Sin ella vamos en retroceso y alimentamos nuevas corrientes que normalizan la violencia en todos los sentidos. Esto no es un asunto solo de mujeres; debe implicar a toda la sociedad sin más.

Hagamos autocrítica desde casa. ¿Qué sociedad estamos creando?

Una en la que la inmediatez está a la orden del día en línea, sin filtros. Hemos aprendido que a distancia también se hace daño, y con un vacío legal que nos pone a todas en peligro y, como no, de nuevo vulnerables al antojo del de turno.

"La violencia no es un problema de principios, como usualmente se nos presenta el tema, sino que es una modalidad en las relaciones sociales." (Sócrates).