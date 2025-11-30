Dos buenas amigas, cada una desde sus peculiaridades y perspectivas, me comentaron algo de mi pasado. Ambas intentaron aportar mis méritos o inconductas en la otra vida. La primera, una joven que conocí hace algunos años, me remitió, sin rodeos, a una historia de guerreros romanos invencibles, y me adelantó que en aquel entonces, yo debía ser uno de esos vencedores que sobrevivía a intensos combates, a las largas caminatas y semanas de andanzas por parajes desconocidos.

Otra, sin embargo no mostró generosidad, aunque tampoco desánimo. Con ella he compartido desafueros y situaciones de vulnerabilidad en los últimos años. Me confesó sus desventuras personales y yo le narré algunas de las mías. Mientras hablaba, no dejaba de mirarme con cierta extrañeza y al final me confesó: “Tú estás pagando en esta vida algo que hiciste en la anterior. Es imposible que recuerdes el mal de referencia porque el alma que vaga y se reencarna en otro feto al nacer, hace suyas las deudas no pagadas; cada historia tiene su propia explicación pero nunca la sabremos, como tampoco conoceremos sus límites”. Acepté su criterio, pero en mi fuero interno, no compartí su punto de vista.

. Se que ese tipo de filosofía tiene su razón de ser, pero prefiero las aguas turbias que me llevan a otras vidas alejadas de la inmediatez porque si a este mundo venimos a morir, el cuerpo que hoy somos se desintegrará y solo prevalecerán, por algún tiempo, los huesos que alimentaron el ser. El alma humana es otra cosa. Algo inexplicable alejada cada vez más del entendimiento humano

La memoria es complicada. Y ella nos lleva a descender cada día a un abismo inexplorado donde abandonamos la experiencia anterior y quedamos, como el personaje de Benjamín Button en el célebre relato de Scott Fitzgerald, llevado al cine por David Fincher en 2008 y protagonizado por Brad Pitt. Nunca se supo de dónde llegó con ochenta años, pero su vida fue involucionando hasta desaparecer por el mismo enigma que lo trajo al mundo. Y todavía hoy no se sabe a dónde fue a parar. Este es un relato de ficción pero el célebre escritor norteamericano intentó fijar con él su posición sobre una segunda y una tercera vida, pero ambas, a la inversa.

Prefiero lo polémico porque es un duende que nada descarta. Lo que pasa con la vida humana es un misterio demasiado controversial para filosofar y expresar puntos de vista simplistas y superficiales. En mi caso, y hasta donde he comprobado, actúo según mi forma de ser, y los problemas que confronto los he provocado yo mismo, por mi mala cabeza, o por no seguir buenos consejos. No sé a dónde iré a parar, ni qué cuerpo acogerá mi mente inquieta.

Hace pocos días, mientras esperaba el cambio de luz en un semáforo de la capital, un motorista se detuvo, con el mismo propósito, frente a mi vehículo. A través del cristal observé que en la cola del motor viajaba un joven de apenas veinte años, supuestamente estudiante universitario, que aprovechó el minuto y medio de calma, para abrir un libro y leer una página. Por supuesto, no era la biblia, ni un manual religioso. Era un libro de cultura general y en su portada solo pude descubrir la palabra “arte”. Cumplido el tiempo, cambió la luz, el motor siguió su rumbo y yo el mío, pero hasta el presente no he podido olvidar la presencia de aquel joven estudiante que viajaba en la parte trasera de un motor, y aprovechaba el cambio de luz para leer algunos párrafos de su acompañante, un libro de arte.

Ese hecho me hizo recordar mi juventud cubana ya bien como protagonista o testigo de situaciones similares, al abordar un ómnibus repleto de personas o dedicar tiempo a la lectura en la espera de transportes que demoraban horas en llegar. Cuando aquello, no existían motores en La Habana, ni vehículos apropiados para desarrollar nuestro día a día con cierta normalidad. Pero aquellos lastres no impidieron hacerme perder el hábito de lectura, el cual fui cultivando como buen cubano a pesar de las adversidades.

En otro sitio, esta vez un lugar público, aguardaba mi turno con devota paciencia, mientras dos jóvenes a mi lado leían por internet el circo político armado en este tiempo de desastres. Sus conversaciones fueron en alta voz. Uno tenía a mano un CDs donde reposaba un filme cuyo título no puedo retener.

Ellos tampoco. Pero decían que esa película era buena porque su tema era droga, muertes y pandillas. Incluso, por el lenguaje utilizado me di perfecta cuenta de que el nivel cinematográfico de ambos no era muy elevado. Pero ellos continuaban con el balbuceo y el elogio a las inconductas mostradas en el film.

Esa conversación también me hizo recordar a La Habana de mi juventud cuando existía una crítica de altura. Las películas solo se mostraban en el cine o la televisión y los jóvenes guardaban cierta elegancia al referirse a temas tan controversiales como la violencia gratuita o el tráfico de estupefacientes. Y aclaro: en aquellos tiempos si había violencia gratuita, drogas por doquier y otras veleidades. Pero andaban bien ocultas. El cubano de entonces ya no era el mismo, pero sabía las consecuencias de entablar a viva voz conversaciones como aquellas.