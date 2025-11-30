Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Opinión

El dedo en el gatillo

La otra vida

Avatar del Luis Beiro
Luis Beiro

Dos buenas amigas, cada una desde sus peculiaridades y perspectivas, me comentaron algo de mi pasado. Ambas intentaron aportar mis méritos o inconductas en la otra vida. La primera, una joven que conocí hace algunos años, me remitió, sin rodeos, a una historia de guerreros romanos invencibles, y me adelantó que en aquel entonces, yo debía ser uno de esos vencedores que sobrevivía a intensos combates, a las largas caminatas y semanas de andanzas por parajes desconocidos.

Otra, sin embargo no mostró generosidad, aunque tampoco desánimo. Con ella he compartido desafueros y situaciones de vulnerabilidad en los últimos años. Me confesó sus desventuras personales y yo le narré algunas de las mías. Mientras hablaba, no dejaba de mirarme con cierta extrañeza y al final me confesó: “Tú estás pagando en esta vida algo que hiciste en la anterior. Es imposible que recuerdes el mal de referencia porque el alma que vaga y se reencarna en otro feto al nacer, hace suyas las deudas no pagadas; cada historia tiene su propia explicación pero nunca la sabremos, como tampoco conoceremos sus límites”. Acepté su criterio, pero en mi fuero interno, no compartí su punto de vista.

. Se que ese tipo de filosofía tiene su razón de ser, pero prefiero las aguas turbias que me llevan a otras vidas alejadas de la inmediatez porque si a este mundo venimos a morir, el cuerpo que hoy somos se desintegrará y solo prevalecerán, por algún tiempo, los huesos que alimentaron el ser. El alma humana es otra cosa. Algo inexplicable alejada cada vez más del entendimiento humano

La memoria es complicada. Y ella nos lleva a descender cada día a un abismo inexplorado donde abandonamos la experiencia anterior y quedamos, como el personaje de Benjamín Button en el célebre relato de Scott Fitzgerald, llevado al cine por David Fincher en 2008 y protagonizado por Brad Pitt. Nunca se supo de dónde llegó con ochenta años, pero su vida fue involucionando hasta desaparecer por el mismo enigma que lo trajo al mundo. Y todavía hoy no se sabe a dónde fue a parar. Este es un relato de ficción pero el célebre escritor norteamericano intentó fijar con él su posición sobre una segunda y una tercera vida, pero ambas, a la inversa.

Prefiero lo polémico porque es un duende que nada descarta. Lo que pasa con la vida humana es un misterio demasiado controversial para filosofar y expresar puntos de vista simplistas y superficiales. En mi caso, y hasta donde he comprobado, actúo según mi forma de ser, y los problemas que confronto los he provocado yo mismo, por mi mala cabeza, o por no seguir buenos consejos. No sé a dónde iré a parar, ni qué cuerpo acogerá mi mente inquieta.

Hace pocos días, mientras esperaba el cambio de luz en un semáforo de la capital, un motorista se detuvo, con el mismo propósito, frente a mi vehículo. A través del cristal observé que en la cola del motor viajaba un joven de apenas veinte años, supuestamente estudiante universitario, que aprovechó el minuto y medio de calma, para abrir un libro y leer una página. Por supuesto, no era la biblia, ni un manual religioso. Era un libro de cultura general y en su portada solo pude descubrir la palabra “arte”. Cumplido el tiempo, cambió la luz, el motor siguió su rumbo y yo el mío, pero hasta el presente no he podido olvidar la presencia de aquel joven estudiante que viajaba en la parte trasera de un motor, y aprovechaba el cambio de luz para leer algunos párrafos de su acompañante, un libro de arte.

Ese hecho me hizo recordar mi juventud cubana ya bien como protagonista o testigo de situaciones similares, al abordar un ómnibus repleto de personas o dedicar tiempo a la lectura en la espera de transportes que demoraban horas en llegar. Cuando aquello, no existían motores en La Habana, ni vehículos apropiados para desarrollar nuestro día a día con cierta normalidad. Pero aquellos lastres no impidieron hacerme perder el hábito de lectura, el cual fui cultivando como buen cubano a pesar de las adversidades.

En otro sitio, esta vez un lugar público, aguardaba mi turno con devota paciencia, mientras dos jóvenes a mi lado leían por internet el circo político armado en este tiempo de desastres. Sus conversaciones fueron en alta voz. Uno tenía a mano un CDs donde reposaba un filme cuyo título no puedo retener.

Ellos tampoco. Pero decían que esa película era buena porque su tema era droga, muertes y pandillas. Incluso, por el lenguaje utilizado me di perfecta cuenta de que el nivel cinematográfico de ambos no era muy elevado. Pero ellos continuaban con el balbuceo y el elogio a las inconductas mostradas en el film.

Esa conversación también me hizo recordar a La Habana de mi juventud cuando existía una crítica de altura. Las películas solo se mostraban en el cine o la televisión y los jóvenes guardaban cierta elegancia al referirse a temas tan controversiales como la violencia gratuita o el tráfico de estupefacientes. Y aclaro: en aquellos tiempos si había violencia gratuita, drogas por doquier y otras veleidades. Pero andaban bien ocultas. El cubano de entonces ya no era el mismo, pero sabía las consecuencias de entablar a viva voz conversaciones como aquellas.

