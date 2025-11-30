Fascinante: la diversidad y variedad de las artes de hoy

Las artes de hoy, sin dejar de ser lo que deben, muestran una variedad y diversidad sorprendentes que, en paralelo, amplían cada vez con el desarrollo tecnológico, con el surgimiento y evolución de los paradigmas rectores de la sociedad y con las aspiraciones humanas de cada tiempo.

Nos limitamos, en esta oportunidad, a un ámbito de esta relación: artes-tecnologías y tecnologías-artes. En sus manifestaciones sociales y formas concretas de existir, adquiere la calidad de vínculo interdependiente, motivando a abordarla en, al menos, dos direcciones. Primero: desde la perspectiva de las funcionalidades de las artes y, segundo: enfocando las cualificaciones estéticas que las artes aplicadas imprimen a las tecnologías, agregados de función vehicular porque son los responsables de la socialización o disfrute rentable de las utilidades tecnológicas y la convivencia armónica con sus aparatos.

Como vemos, por su dirección diádica y biunívoca, esta relación promueve la complejidad de los discursos estéticos y de las formulaciones estetizadas de la tecnología. Una revisión a la historia permite afirmar que, a la vez, impide la existencia de interregnos en las interrelaciones artes-tecnologías porque sus bifurcaciones desembocan, generalmente, en territorios u opciones que activan la necesidad de aprehensión artística de lo tecnológico más que la de abordar lo artístico desde lo tecnológico.

De hecho, este proceso es mucho más demandante y complejo pues el arte exige una mínima “presencia del espíritu”, es decir un grado de significado intrínseco básico que lo haga significativo y funcional mucho más allá de su apariencia.

Realizar este gran reto del arte de satisfacer esta demanda social simbólica que lo precondiciona desde los sistemas de validación estética (convencionalismo y paradigmas), exige tiempo. Esto así porque implica avanzar en el desarrollo de estos sistemas mediante lenguajes renovantes y/o, al menos, integrantes. De aquí, quizás, el fuerte impacto de las corrientes “recuperacionistas” en las artes actuales. Para desplegar el potencial expresivo que los insumos del arte posibilitan hoy, no aporta formas ni contenidos nuevos al articular sus lenguajes. Recurren, en sustitución, al endeudamiento con el pasado, más o menos mediato, tomando porciones, aspectos, visiones, estructuras y arquetipos expresivos de sus ámbitos culturales y sus tradiciones. Traspasando los liderazgos de un ámbito a otro, constituyendo en protagonistas a los entes y valores abstractos (la identidad, por ejemplo, tan propia de las corrientes diaspóricas) o a los grupos sociales que los encarnan (diaspórico-indigenista, diaspórico-mestizo, diaspórico-afroamericanista, etc.) y otros, híbridos, barrocos y eclécticos.

La estetización de lo tecnológico es un proceso persistente en la cultura humana. El surgimiento de la arquitectura —primera forma humana de dominar la gravedad— tuvo sus orígenes en la necesidad de satisfacer la urgencia humana de refugio. Antes que esta, el dominio de la piedra y la vegetación, mediante fuego o talla, creó las primeras manufacturas cuyos ejemplos fascinantes quedaron fraguados en instrumentales domésticos, de labor y en las armas. Esos mismos artefactos sirvieron para tallar las primeras joyas y, también, las primeras esculturas en alto relieve o exentas, para terminar siendo talladas o labradas desde la perspectiva simbólica y del embellecimiento.

Nació entonces el diseño de productos y, a la vez, el diseño manufacturero. Muchas veces se olvida este estadio: el de los orígenes de unas praxis de las artes orientadas a embellecer lo útil. Igualmente, su valor estético y significado simbólico. Ambos han sido subestimados, cuando es fácil notar que su presencia social fue, ha sido y es mucho más generalizada que aquellas de escala y dimensiones superiores, dirigidas a satisfacer las necesidades simbólicas del poder y de las “religiones”, como la escultura y arquitectura, destinadas a usos simbólicos-monumentales.

Esta tendencia a diseñar productos y servicios, exactamente en los términos que encontramos en su actual vocación de mercados artesanales y de productos refinados (relojes, joyas, autos, maquinarias, etc.), ha acompañado a las sociedades humanas. Desde los orígenes de la Estética, se las entendió propias de este cultosistema artístico —expresión magnífica, objetos excelentes, producidos por destrezas superiores, orientados a un fin: la techné—. Sin embargo, en el ámbito de lo propiamente artístico, terreno al cual las techné se integran al télos, en cambio, se exigió a las artes apropiarse lo tecnológico desvinculado de la utilidad directa, que desarrollara sus propias conversaciones y recursos en dimensión de utilidad más trascendente y menos perecedera: la presencia del espíritu. De aquí que Aristóteles, Kant y Hegel mantuvieran, en sus acepciones del arte, esa condición de objetos portadores del espíritu, esto es de una idea, un concepto, algo que no es un fin utilitario directo sino filosófico, metafísico, ontológico, teleológico y ético.

De esta manera, la dualidad y sinergia entre visiones y recursos, entre artes-tecnología y tecnología-artes, se orientan a robustecer la expresión y a enriquecer los elementos sensibles en los ejercicios y productos de ambos ámbitos. De tal modo, la estetización de lo tecnológico renuncia a incluir en su interrelación dimensiones conceptuales, recorriendo, desde el desarrollo de la Revolución Industrial, un camino inverso al que inicialmente propició lo que designo “proto-revolución tecnológica renacentista”. Durante esta, el objeto fue una tecnología referenciada hacia lo humano, expresión de esa humanidad, centrada como punto focal de la existencia, medida de la existencia, tan robusta y magnífica que en sus derivaciones incluyó a Dios como semejanza, el punto central de la estética griega: del télos. Para representar la idea de Dios, el arte recurrió, también, a “encarnarlo” en la figura humana. El Renacimiento, con el humanismo que le fue denso y propio, construyó esa representación desde un tropo mimético, revelado y transformado.

Cada salto científico-tecnológico de la historia reclama sus discursos multidisciplinares y paradigmas, incluyendo los artísticos. Al construirlos en unidad de factores que se autorreconocen y se imbrican entre sí, dan lugar a esos grandes momentos de la historia que designamos Movimientos culturales. Es a lo que asistimos hoy. Desde la fascinación ante la variedad y diferencia verificamos cómo existen y surgen en propuestas artísticas: impulsados por las técnicas pictóricas y las formas de existencia del propio arte y sus lenguajes; por los desarrollos químicos, la digitalización e Internet. Cambiando su materialidad desde la conocida a la imprevisible (arte digital, arte conceptual, arte abstracto, arte surrealizado, arte experimental), incorporando experiencias que muchas veces son más divertimento y habilidad (techné) que arte; más exhibición de habilidad, funcionalidad y capacidad que de télos orientado a lo humano o a lo aspirado por la sociedad...

En esta transformación pueden participar todos; pueden enriquecerla, disfrutarla, conocerla y atestiguarla, por primera vez en la historia, la gente, sin importar geografía y, casi, ni su condición social.

Sobre este tema volveremos en otra oportunidad.