Dos años de espera

Dice un refrán popular que el tiempo lo borra todo. Yo digo que eso sucede cuando no hay interés en mantener vivo ese recuerdo o ese proyecto. Hace casi dos años que el presidente Luis Abinader inauguró el embalse de la presa Monte Grande.

Ese acto fue bendecido por nuestro obispo Andrés Romero Cárdenas. Allí, y en presencia del mandatario, el religioso no solo bendijo la obra, sino que expuso la siguiente inquietud: “el Proyecto Múltiple Presa de Monte Grande no solo necesita del embalse para funcionar. Requiere de las obras complementarias que le permitirían funcionar como UN TODO y cumplir con los objetivos esperados”.

Inmediatamente el presidente Abinader tuvo respuesta contundente. Dijo el mandatario: “Estamos conscientes de que para el aprovechamiento de esta importante obra se requieren construir las obras complementarias de la presa. Por esta razón, estamos en proceso de licitación para la contratación de estas infraestructuras, que estarán iniciando los trabajos en este mismo año 2024”

Se refería a los canales que llevarán el agua a unas 700 mil tareas, hoy improductivas, a los aditamentos para que el acueducto regional disponga de agua potable de calidad para la región y la instalación de equipos que generarían unos 12 megas de energía. En enero se cumplen dos años de aquella promesa. Seguimos esperando el llamado a licitación de esas obras.

Entendemos que son muchos los compromisos de un gobierno, pero también sabemos que hay obras urgentes. Hay quienes entienden que Monte Grande NO ES PRIORIDAD del gobierno. Nos negamos a creer que sea cierto. Por eso seguimos esperando el llamado a licitación de las obras complementarias. Estamos agradecidos del embalse.

Este demostró, con el huracán Melisa, que puede retener mucha de las aguas que antes provocaban inundaciones por las crecidas del Yaque del Sur. Pero el proyecto que hemos bautizado como EL METRO DEL SUR, que UN TODO, como dijo monseñor Romero, aún no concluye. Basta ya. 15 años de espera son suficientes.