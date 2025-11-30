Él dispone

Hace unos días le comentaba a alguien que uno propone, pero Dios dispone. A propósito de algunas inconformidades con planes que no se dieron y mi intento de que comprendiera que las cosas no pasan como nosotros queremos siempre.

Al otro día, luego de llegar a casa después del trabajo tenía planes, por lo que era imperativo estar rápido para alistarme y salir y llegar a la hora del encuentro, era un trayecto de no más de 45 minutos que me daría chance de realizar todos mis planes.

Sin embargo, esos no eran los planes de Dios. El trayecto que debía hacer en 45 minutos me tomó dos horas y media, tiempo suficiente como para sufrir unas cuantas crisis emocionales e incluso lloré de la impotencia.

Porque a pesar de que dije algo con palabras, no lo viví en mi ejemplo. No era consciente.

Fue difícil ver cómo transcurría el tiempo y en la emisora anunciaban la llegada de una nueva hora y yo seguía estacionada en el mismo lugar, sin avanzar. Solo parada entre un montón de carros y gente que querían lo mismo que yo.

En medio de mi incomodidad me recordé diciendo “uno propone y Dios dispone”. No les voy a negar, me reí y sentí calma en el momento, porque entendí que quizá la vida probaba que tanto dejaba que otro guionista manejara el ensayo de mi vida ese lunes. Al menos creí entender hasta que el martes tenía compromisos que realizar y entre tantas cosas, se me rompió una de las herramientas que iba a utilizar, perdí muchísimo tiempo y claro, lloré nuevamente de impotencia.

De nuevo, no eran los planes de Dios.

No sé si las pruebas sirvieron para enseñarme algo, estoy intentando descubrirlo. Quizá el destino y la vida solo me quisieron enseñar que de filosofar no se vive y la práctica es lo realmente importante.

Que tengo que fluir más con la vida, cuando las cosas no se den; que no puedo manejar todo a mi antojo.

Que hay cosas que se salen de mi control y si no están a mi alcance, tampoco pueden estar en mi mente. Que si algo no se da, tal vez no me conviene. Son muchos los “que” podría agregar a la lista de posibles enseñanzas de disposiciones ajenas a nuestra voluntad, pero creo que nos devolvería a la tribulación inicial de querer controlar todo y que sea conforme a nuestros planes.