Una de las sorpresas cotidianas, cuando entrábamos al despacho del presidente Balaguer, era que él siempre sabía la hora que era, no obstante sus limitaciones visuales.

Roberto Blandino y yo nos mirábamos, porque era imposible que pudiera determinar con exactitud la hora sin tener algún reloj a mano, que por lo menos le permitiera con el tacto establecer los minutos y los segundos. Pero siempre sucedía lo mismo.

Cada vez que entrabamos observábamos en el escritorio, en la repisa y hasta en el sillón donde estaba sentado, pero no alcanzábamos a ver ningún tipo de artefacto que pudiera darle la hora.

Un día nos dedicamos, presente el presidente, a agacharnos por todos los lados, para ver dónde estaba ese reloj que le decía la hora. No encontramos ninguna pista y el presidente percibió que andábamos gateando por los pisos y nos preguntó: “¿Se les cayó algún documento?”.

En muchas ocasiones nos decía: “Son las 11:20 a.m. o son las 10:32 a.m. y cuando veíamos el reloj era la hora exacta.

Era una incógnita constante, que nos llevó a ambos donde Bello Andino para que nos explicara si él tenía idea de cómo el presidente sabía la hora. La respuesta no fue la que esperábamos; nos salió con una teoría insólita, cuando argumentaba: “que en la medida que el sol avanzaba. Los rayos le iban dando sobre el escritorio y sobre su cara y él podía ir determinando qué hora aproximadamente se acercaba”. Es decir, un “Reloj del Sol” humano, como el que está en la Ciudad Colonial al frente de las Casas Reales.

Convencidos de que esta no era la respuesta, seguimos nuestra pesquisa. En el lado izquierdo del escritorio había un reloj de arena que volteamos varias veces: imposible determinar la hora con eso.

Más adelante encontramos en una gaveta un reloj físico, de esos que se ponen en las paredes, pero estaba cubierto de un plástico que no permitía tocar las manecillas del reloj.

Ya no entendíamos nada. Eso sí, no importaba el momento que se le preguntara: él sabía la hora exacta.

Habían pasado meses de nuestra curiosidad. Seguíamos indagando: mirando debajo del escritorio, por detrás de las sillas, debajo de los libros y nada.

Hasta un sábado que estábamos solos y me atreví a preguntarle: “Presidente, y cómo usted sabe siempre la hora exacta? Bello me dijo que usted la calculaba cuando el sol le daba en la cara”. Se explotó de la risa. Las carcajadas se escuchaban afuera. “¿Entonces yo sé la hora, cuando el sol me da en la nariz?”.

Entró la mano en el bolsillo derecho de su pantalón y sacó un diminuto reloj digital que le había regalado la señora Lucrecia Brown. Este reloj, cuando él le daba a un botoncito, de manera casi imperceptible para terceros, le decía la hora exacta. Sólo él lo podía escuchar, porque el tono era muy bajito. Ese era el secreto, el cual nunca conté a nadie.