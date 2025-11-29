La dinastía del Rey

“Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham”. (Mateo 1:1). Al primer vistazo que echamos a la frase inicial del “Evangelio según Mateo”, advertimos que el autor presenta la descendencia dinástica -más que la natural- de Jesucristo. Empieza con el linaje real del Hijo del Hombre y, a seguidas, regresa al origen de la nación desde el pacto con Abraham. Demuestra que nuestro Señor procede del pueblo y familia de la cual iba a surgir el Mesías. Trae a la memoria que la promesa de la bendición fue hecha a Abraham y su descendencia; mientras que la del reinado, a David y su estirpe, y que se prometió a ellos que Cristo, el Mesías, sería su descendiente.

El nombre ‘Jesús’ quiere decir ‘Salvador’; en tanto ‘Cristo’ equivale a la palabra hebrea ‘Mesías’, estas últimas significan ‘el Ungido’; por tanto, el Evangelio de Mateo es el relato del principio de la obra del Salvador del mundo, que luego retornaría como el Mesías, el Rey de los judíos. En este sentido, confirma esta verdad basado en que Cristo procede de la casa de David.

Ya, al final de la genealogía, Mateo escribe: “Öy Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo” (Mateo 1:16).