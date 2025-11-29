Abinader alinea al país con EE. UU. contra el narco

La decisión del presidente Abinader de autorizar el uso temporalmente del Aeropuerto Internacional de Las Américas y el militar de San Isidro para el paso de aviones norteamericanos en la lucha internacional contra el narcotráfico, es lo único que podía hacer ante el pedido de Estados Unidos.

Abinader había asumido esa línea de luchar contra el tráfico de drogas y los carteles del narcotráfico desde que inició su gobierno en el 2020, que en el presente caso recordó que gobiernos anteriores como el de Balaguer y el de Mejía habían dado permisos para idéntico propósito.

El gobernante fue muy concreto en el discurso que pronunció el pasado miércoles ante el secretario de Guerra de los Estados Unidos, enviado por el presidente Trump para requerir ese apoyo en momento en que está en marcha la operación “Lanza del Sur”, que apunta a carteles de drogas de Sudamérica.

Al aprobar el pedido del presidente Trump mediante su enviado especial el secretario de Guerra Pete Hegseth, el presidente dominicano sabía que corría un riesgo de incomprensión entre quienes pudieran no comprender plenamente el significado ser socio del país norteamericano.

No solamente se es socio para aprovechar las ventajas comerciales del otro país, sino también para asumir la responsabilidad que la parte aliada lleva en sus hombros como el caso de la creciente penetración de drogas peligrosas como la cocaína, heroína y el fentanilo que se trafican desde el Sur a Norteamérica.

La Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, publicó recientemente un cuadro informativo de las capturas de drogas desde agosto de 2004 al 2020 donde informa de un total de 77,526.11 kilogramos de estupefacientes y del 16 de agosto de 2020 hasta noviembre de 2025 con un total de 233,158.46 kilogramos.

El informe señala los decomisos nacionales en la cantidad de 164,914.67 kilogramos de narcóticos y de 68,243.79 capturas internacionales con su colaboración, para un total de 233,158.46 kilogramos; de 191,820 personas detenidas, un 01% del sexo femenino, y un 99% masculino. El dinero ocupado ascendió a US$13,025,240.64 y RD$194,781,951.00.

La información contenida en ese cuadro precisa el incremento de los contrabandos de drogas y el esfuerzo llevado a cabo por la institución del combate. Casi en cada discurso importante pronunciado en los últimos tiempos, el presidente Abinader se ha referido al tema y a sus esfuerzos por combatir el problema que se comparte con Estados Unidos.

Como resultado del empeño dominicano, Estados Unidos pidió a RD la designación de un experto para dirigir la lucha antidrogas de Naciones Unidas, nombramiento que recayó en el licenciado Leandro Villanueva Acebal. En la ocasión, la ONU ponderó “el sólido historial de compromiso con la ONU y las prácticas firmes de control de drogas”.

El secretario de Guerra Hegseth ponderó el liderazgo del presidente Abinader en el Caribe y aseguró que todo se hará dentro de “un pequeño marco temporal, respetando completamente su soberanía y sus leyes y todas las dinámicas aquí en la República Dominicana”.

La única reacción agria ante el anuncio del miércoles en el Palacio Nacional, provino desde Venezuela, donde el ministro de Interior, Diosdado Cabello llamó “locura imperial” la autorización para que Estados Unidos utilice las facilidades de los aeropuertos de Las Américas y San Isidro. Como en anteriores ocasiones, tras las expresiones del alto cargo venezolano, la parte dominicana guardó silencio.

Al margen del acuerdo entre los dos países, podría esperarse que, como compensación, Estados Unidos conceda a la parte dominicana la adquisición de armamentos, vehículos blindados, drones y otras facilidades que las Fuerzas Armadas podrían necesitar en su defensa contra las amenazas de las pandillas haitianas y en su lucha contra las drogas y delitos conexos.