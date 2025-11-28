¿Se puede estar vivo después de muerto?

Entre tú y yo, hay figuras que mueren… y otras que se quedan. Joaquín Balaguer falleció en el 2002, pero sigue apareciendo cada día en programas de opinión, análisis económicos, discusiones políticas y conversaciones familiares. Sus obras se citan, su estilo se recuerda y su figura se compara. Lo mencionan quienes lo admiraron y quienes lo cuestionaron. En política, esa vigencia no se improvisa: se construye, y es una forma de permanecer vivo aun después de la muerte.

¿Por qué Balaguer sigue tan presente? Porque dejó presas, carreteras, avenidas, sistemas hidráulicos, centros educativos y estructuras estatales que todavía hoy se usan y se reconocen. Porque manejó los fondos públicos con disciplina, austeridad y control. Porque actuó con un sentido de propósito que, acertado o no, le daba continuidad a las políticas y estabilidad a sus decisiones. Y porque en un país donde el gasto crece, la deuda aumenta y muchas obras se anuncian más de lo que se ejecutan, la comparación surge de manera natural. No es nostalgia: es contraste.

La República Dominicana actual exhibe dinamismo económico, turismo en expansión e inversiones importantes. Sin embargo, también enfrenta déficits crecientes, burocracia lenta, duplicidad institucional, informalidad elevada, deudas acumuladas y una percepción constante de desorden administrativo. En ese escenario, Balaguer se convierte en una referencia inevitable, no solo por lo que hizo, sino por lo que muchos sienten que falta: orden, ejecución y dirección.

La pregunta incómoda no es si Balaguer fue perfecto; su historia es compleja y sus luces conviven con sombras que también deben ser reconocidas. La pregunta real es otra: si un expresidente fallecido hace más de veinte años genera más debate, más presencia y más conversación que muchos líderes vivos, ¿qué dice eso sobre la calidad del liderazgo actual? ¿Qué dice de nuestra institucionalidad, de las prioridades del Estado y de la capacidad de nuestros gobernantes para dejar marcas duraderas?

Un país no recuerda discursos. Recuerda obras. No honra promesas. Honra resultados. La presencia de Balaguer en la conversación nacional no se debe a la idealización del pasado, sino a la necesidad de comparar un estilo de gobierno que imprimía dirección con un presente que a veces parece disperso. No se trata de aplaudir su modelo ni de ignorar sus controversias; se trata de reconocer que su figura resiste el tiempo porque dejó acciones tangibles, visibles y recordables.

Un líder puede tener presencia mediática y, aun así, estar políticamente “muerto” en la conciencia de la gente. Y otro, enterrado hace décadas, puede mantenerse vivo en el debate nacional. Eso ocurre cuando la obra supera al personaje. Balaguer está presente porque construyó, ejecutó y dejó resultados que influencian todavía hoy nuestra infraestructura, nuestro imaginario y nuestras comparaciones.

La verdadera discusión, entonces, no es si Balaguer sigue vivo. La discusión es quién, entre los que hoy gobiernan o aspiran a gobernar, está construyendo un legado que pueda recordarse dentro de veinte o treinta años. ¿Quién administra los recursos públicos con disciplina? ¿Quién tiene una visión de Estado que trascienda el ciclo electoral? ¿Quién deja obras que hablen por sí mismas? ¿Quién entiende que gobernar es ordenar, priorizar y ejecutar?

Entre tú y yo, la pregunta no es si se puede vivir después de morir. La pregunta que duele es esta: ¿cuántos están muertos… aun estando vivos?