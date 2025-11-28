El Salto de la Pulga

1 El gran impacto del Black Friday se perdió cuando dejó de ser cosa de un solo día, porque ambiciosos comerciantes, algunos truqueando precios, lo convirtieron en todo un mes.

2 Después de “cierta edad”, una gripe no es igual a la de los años mozos, curable “con romo y limón”. Ahora suele degenerar en complicaciones hasta mortales. ¡Vacúnese contra la Influenza!

3 El tema con Las Parras no debe ser quién la inauguró, sino quién permitió la cogioca que hubo ahí, lo que parece quedará impune.

4 Si don César Peñaló entendía que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura no son idóneos para evaluarlo, ¿por qué se presentó a evaluación?

5 Aumentar la burocracia parece tener sus encantos políticos. ¿Es necesario crear una Procuraduría Antinarcóticos?

6 Anadive publicó un comunicado apoyando al grupo ACD Media en su conflicto con Telemicro por los derechos del canal 3 de televisión. Ignorábamos relaciones tan sólidas…

7 En el 25 aniversario de Funglode, se notó que el pelo de Leonel había recibido alguna dosis de tinte. ¿Quién lo habrá convencido?

8 Me pregunto, si el que pagó US$12.1 millones por un inodoro de oro es capaz de lanzar en él sus malolientes desperdicios humanos.

9 Si Mantequilla ha vuelto a engañar gente en el mismo lugar donde engañó antes, el malo no es Mantequilla…

10 Hablando con sinceridad: ¿Habría usted votado a favor de la representante de México para Miss Universo?

11 El título de ex presidente latinoamericano más descarado, pueden disputarlo muchos, incluyendo dominicanos, pero Bolsonaro lleva la delantera.

12 En marzo se presentará la primera ópera dominicana en el Teatro Nacional. Escrita por dominicano, lleva 150 voces y más de 40 músicos. Título: El Caminante de Nazaret.

13 Han atrapado a cuatro de los ladrones de contadores eléctricos, pero nunca se llega hasta quienes se los compran, que son complemento del delito.

14 Si el chinito logra vender la casa de la zona colonial que ofrece en US$2.9 millones, (RD$185.6 millones), hay que darle el título Mejor Vendedor del país.

15 Que no hagan fiesta los homosexuales uniformados por lo del TC. Los altos jefes dijeron que no tolerarán esa vaina. Así que, posición anterior, porque la orden es: Discreción.