Decisión inesperada y asesoría imprudente

La decisión de la autoridad suprema de la Iglesia de suspender la potestad de gobierno del arzobispo titular de la jurisdicción del país ha generado sorpresa y desconcierto. La medida, que mantiene al prelado con el título honorífico mientras un responsable asume la administración plena, se fundamenta en supuestas irregularidades en el manejo del patrimonio diocesano y en la gestión económica, financiera y disciplinaria del clero.

Hasta aquí, el hecho institucional. Sin embargo, el episodio tomó un giro inesperado cuando el propio afectado difundió una comunicación explicando la situación. En ese texto —escrito con más franqueza que prudencia— el prelado terminó ofreciendo detalles que reforzaron, más que desmintieron, los señalamientos que motivaron la intervención. La carta, lejos de construir una defensa razonada, abrió interrogantes sobre el origen del documento y sobre la influencia de quién habría orientado su redacción.

Quedan dudas de si la comunicación fue elaborada bajo la guía de un consejero eclesiástico, o bien por una persona externa al ámbito pastoral, poco familiarizada con la sensibilidad institucional y con las implicaciones canónicas de sus expresiones. Esa asesoría, marcada por torpeza conceptual y un estilo impropio del oficio, habría llevado al prelado a admitir hechos, percepciones y omisiones que terminan proyectándolo como responsable de la crisis que se pretendía aclarar.

El resultado es un episodio inédito: la decisión firme llegada desde Roma, la explicación autoincriminante y la sombra de una orientación desacertada que agravó una crisis ya de por sí delicada para la vida interna de la Iglesia. El “asesor arzobispal” ajeno al clero queda como pieza central de la torpeza que acabó comprometiendo al propio prelado.