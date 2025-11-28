Conocer a Dios

“Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios”,

Colosenses 1:10

El mundo está envanecido ante la sociedad del conocimiento. Cada vez más aumenta la ciencia, y se amplía el saber científico y tecnológico.

Para el creyente, un crecimiento inevitable es llegar a conocer más y mejor a Dios. Por lo tanto, es una prioridad aumentar el conocimiento de su voluntad.

Sólo así damos fruto de buena obra, agradamos su nombre y nos especializamos en su amor. Conocemos a Dios por medio de Jesús.