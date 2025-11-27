Replicar ese gesto, por pequeño que parezca

El donativo de Seguros Reservas para la evaluación y reforzamiento del antiguo edificio de la Universidad Central del Este (UCE) en San Pedro de Macorís que acoge la casa de la cultura de esa provincia, merece leerse más allá de su humildad. No son solo RD$1.3 millones destinados a estudios técnicos. Es el gesto: uno que coloca en el epicentro de la atención cultural nacional la importancia de preservar nuestro patrimonio histórico, como han hecho otras entidades financieras.

En un país donde los lenguajes de la modernidad suelen imponerse con rapidez, y donde la memoria arquitectónica corre el riesgo de ser relegada y hasta erosionada por la fuerza del activismo edificador de soluciones vitales y urbanas, este aporte recuerda que la memoria no es accesorio sino basamento y pilar de nuestra identidad.

El edificio de la UCE, proyectado para convertirse en el Museo de Historia y Tradiciones de San Pedro de Macorís, es mucho más que una estructura física: es un símbolo. Engrana vida académica y comunitaria; es parte de la historia de una provincia considerada cuna de aportes culturales, deportivos y sociales de relevancia para el país.

Preservarlo significa reconocer que la identidad petromacorisana merece ser protegida y celebrada, que la memoria colectiva no debe quedar a merced del deterioro.

El gesto de Seguros Reservas, encabezado por su vicepresidente ejecutivo, Nelson Arroyo, abre otro espacio de acción institucional y de reflexión colectiva, reforzando el rol empresarial en la construcción de ciudadanía.

Que una aseguradora invierta en patrimonio cultural, envía un mensaje: la responsabilidad social puede y debe incluir la defensa de lo que unifica e identifica a la gente. Esta iniciativa, pues, se convierte en paradigma para que el sector privado pueda acompañar al Estado en la preservación del patrimonio cultural.

También motiva a cuestionar la ausencia de políticas públicas más robustas en esta materia. ¿Por qué dependemos de la voluntad de empresas para garantizar la seguridad de edificios históricos? ¿No debería el Estado garantizar que estos espacios se mantengan en pie y funcionales? La acción de Seguros Reservas es loable. Evidencia, sin embargo, un vacío institucional que debe ser llenado con urgencia.

La cultura no es lujo reservado para las élites; tampoco recurso turístico a explotar en ocasiones. Es la base de la cohesión comunitaria; terreno común donde los sembrados valores fructifican para compartirse en fortalecidas creaciones nacionales. Invertir en patrimonio abona el presente y el futuro. Una sociedad desmemoriada está condenada a perder el sentido de pertenencia y su identidad.

Más allá de reconocer a Seguros Reservas, tomamos este gesto económicamente basal para llamar la atención al respecto. Necesitamos que más instituciones, públicas y privadas, comprendan que preservar la memoria es una tarea colectiva y urgente ante los retos insulares. San Pedro de Macorís, con su legado histórico, merece un museo que conserve objetos y narre sus historias; que inspire a las nuevas generaciones; que reafirme la identidad de todos.

Preservemos la memoria sobre la cual erigir el futuro. Que cada gesto en tal dirección sea celebrado, replicado y convertido en política pública, por pequeño que parezca.