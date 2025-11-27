El sentido común —esa mezcla de intuición, prudencia y criterio colectivo que Aristóteles llamó sensus communis— ha sido durante siglos una guía silenciosa pero poderosa. Hoy, sin embargo, parece estar en retroceso. Vivimos rodeados de datos, algoritmos, análisis automatizados y sistemas inteligentes que prometen precisión, pero que, paradójicamente, no han fortalecido nuestra capacidad de juicio. Frente a cada crisis, especialmente los desastres naturales, reaparece la frase que ya es casi un lamento nacional: “se pudo evitar”. Y con ella, la pregunta que incomoda: ¿dónde quedó el sentido común?

La paradoja es evidente. Tenemos más información que nunca, pero menos criterio para usarla. La gestión pública y privada se ha tecnificado hasta el punto de confundir complejidad con rigor. Abundan los dashboards, los indicadores y los informes, pero escasean las preguntas esenciales. Se ejecuta con eficiencia, sí, pero no siempre lo correcto. Peter Drucker lo advirtió: “La administración es hacer las cosas correctamente; el liderazgo es hacer las cosas correctas.” Sin embargo, en tiempos de aceleración digital, muchos ejecutan con exactitud lo que nunca debió aprobarse.

En este escenario irrumpe la inteligencia artificial, que multiplica nuestras capacidades pero también nuestros riesgos. La IA no tiene criterio; procesa patrones. Su poder depende del juicio de quienes la diseñan y, sobre todo, de quienes la usan. Los sistemas predictivos pueden anticipar eventos climáticos, pero no reemplazan la responsabilidad humana de prevenir. Los algoritmos pueden clasificar información, pero no sustituyen la prudencia, ni la ética, ni la capacidad de decir “esto no tiene sentido”.

A la vez, la velocidad y el volumen de la información están erosionando algo fundamental: la capacidad de verificar. Las fake news ya no son simples rumores; son productos digitales diseñados para manipular, confundir y polarizar. Con la IA generativa, la desinformación puede replicarse a una escala sin precedentes: videos falsos, audios creados desde cero, noticias fabricadas con apariencia profesional. La frontera entre verdad y ficción se vuelve difusa. Y ahí, el sentido común —el juicio práctico del ciudadano— se vuelve un recurso estratégico para la estabilidad democrática.

Cuando trasladamos esta realidad al ámbito de la gestión del riesgo de desastres, las implicaciones son profundas. Hoy contamos con mapas interactivos, modelos predictivos, satélites, sensores y sistemas de alerta en tiempo real. Pero ninguna de esas herramientas sustituye decisiones básicas: no construir en zonas vulnerables, no ignorar advertencias, no recortar en prevención. La tecnología es un aliado, pero no un sustituto del criterio. La falsa creencia de que “la máquina lo resolverá” está debilitando la responsabilidad humana.

A esto se suma otro riesgo: la distorsión informativa durante las crisis. En medio del caos, la saturación de mensajes —muchos sin evidencia o producidos por IA— puede desorientar comunidades, obstaculizar la coordinación y alimentar teorías falsas que frenan la acción colectiva. La gestión del riesgo no es solo técnica; es también comunicacional. No basta con comunicar más; hay que comunicar mejor, con rigor, claridad y autoridad. Un país resiliente necesita ciudadanos que confíen en las fuentes oficiales, que sepan leer alertas con criterio y que no se dejen arrastrar por el ruido digital.

Tres factores explican esta crisis del sentido común:

1. La tecnificación excesiva, que sustituye la experiencia por sistemas automatizados.

2. La fragmentación social y digital, amplificada por algoritmos que refuerzan burbujas informativas.

3. Una educación centrada solo en la instrucción técnica, que deja de lado habilidades críticas: pensamiento ético, deliberación, criterio y empatía.

Por eso, recuperar el sentido común exige fortalecer el rol de la educación. No basta con formar especialistas; necesitamos ciudadanos capaces de distinguir evidencia de ruido, herramientas de criterio, y soluciones reales de ilusiones tecnológicas. Educar en pensamiento crítico, ética pública, alfabetización mediática y conciencia ambiental no es un lujo; es una política de supervivencia.

Recuperar el sentido común no es nostalgia: es urgencia. Y vale recordar, en tiempos donde la IA escribe, corrige y hasta simula realidades, algunas advertencias que hoy suenan más actuales que nunca:

“El sentido común es el menos común de los sentidos.” —Voltaire

“No es la información lo que falta, sino el criterio para usarla.” —Peter Drucker

“El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento.” —Stephen Hawking

“La tecnología es un buen sirviente, pero un amo peligroso.” —Christian Lous Lange

Cuatro recordatorios simples —pero urgentes— para un tiempo donde la inteligencia artificial avanza rápido…

Y el sentido común, lamentablemente, no siempre la sigue.