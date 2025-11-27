Desmontando a Paliza

Solo al inicio del audiovisual José Ignacio Paliza usa un tono de voz correcto, pues pretende hablar de cómo el narcotráfico “¡indigna!”. Lamentablemente sus gestos y la melodía de triunfo no manifiestan indignación.

Paliza, el presidente del partido con más casos de narcotráfico, dice que no todos son iguales, que si se conocen los casos es porque ellos hicieron que las cosas cambiaran, que existe un Ministerio Público independiente. Hay que recordarle que las acusaciones a políticos narcos, a excepción del caso de Rosa Pilarte, han sido por disposición o mandato de la DEA. El video avanza y él se va volviendo más agresivo en sus gestos y tono de voz y avisa que vienen otras acusaciones. Le echa la culpa de los narcos políticos a estructuras del pasado y partidos. Descaradamente, miente diciendo que todos se han expulsado de forma “categórica”, cuando su discurso es que hasta que no exista condena no se pueden expulsar. Como mal político promete modificar una ley y pide a los narcos que se entreguen.

Le faltó decir que el lado correcto es aquel que no miente al TSE o al TC para colocar a una diputada en una boleta o aquel que si falla dice “lo siento”.