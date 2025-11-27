Una decisión correcta

Desde septiembre, Estados Unidos (EE. UU.) ejecuta una política de ataques directos contra embarcaciones en el Caribe sur, sobre la base de que, presumiblemente, transportan drogas bajo órdenes del “Cartel de los Soles”, entidad supuestamente liderada por Nicolás Maduro y sus colaboradores más cercanos en Miraflores, Caracas.

A lo largo de la historia, las guerras necesitan un relato justificador; algo que las legitime ante la opinión pública; un casus belli que cumpla la función esencial de demostrar que la guerra era justa y que el contrario actuaba incorrectamente.

Sin perdernos en lo claro, puede que el narcotráfico sea sólo un simple pretexto para justificar/realizar operaciones de más largo alcance y envergadura política en Venezuela. Ahora bien, ¿es mentira que desde el Caribe sur nos llega droga por embarcaciones?, ¿es mentira que el narcotráfico representa una amenaza mortal para la estabilidad social y política de la República Dominicana?, ¿mintió el presidente Abinader cuando dijo que es “una amenaza real, que no distingue fronteras”?

La visita del Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se inscribe dentro de la lógica de la estrecha y fecunda relación bilateral que existe entre los dos países. EE. UU. es nuestro principal socio, mercado y aliado. Para quienes miran el futuro pensando en el pasado; para quienes asumen que apoyar a nuestro aliado en una cruzada contra el narcotráfico –cuyos resultados directos e inmediatos también nos benefician–, cualquier soporte o facilidad logística que brinde nuestro gobierno será decodificada en clave “Guerra Fría”, y traducida a “sumisión”, “vasallaje”, “colonialismo”.

Más que subordinación a un fin imperial, la colaboración brindada ayer por el gobierno dominicano a los EE.UU., y la autorización de manera “limitada y temporal” –amparada en el “Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea”, suscrito en 1995 y ampliado en 2003– del “uso de espacios restringidos en la base aérea de San Isidro y en el AILA, para la operación logística de reabastecimiento de aviones de combustible, transporte de equipos y personal técnico”, es una decisión responsable del presidente Abinader, que se inscribe en la política de lucha contra el narcotráfico que este gobierno ha asumido como bandera, cuyos logros y resultados son ampliamente [re]conocidos.

Estados Unidos libra una lucha sin cuartel en el Caribe contra el narcotráfico y sus estructuras directivas y operativas; una lucha que tenemos la obligación moral de apoyar, porque, como dijo el presidente Abinader, es “esencial para proteger nuestras familias y para preservar la estabilidad nacional y regional”; una lucha en la que el mundo nos ve –en palabras del Secretario Hegseth– como “un líder regional contra el narcotráfico”.

Si tenemos que escoger entre la libertad y la tiranía, entre el orden y los desafíos a la seguridad del Estado, entre la salud de nuestro pueblo y el negocio de unos cárteles; entonces, desde la lógica de la moral, el gobierno se posicionó el día de ayer en el lado correcto de la historia.