La revolución de lo gratuito

En un tiempo en que todo se compra, se vende y se mide, Jesús recuerda que el amor solo se comprende cuando se da sin esperar nada a cambio. Vivimos rodeados de contratos y recompensas, pero solo lo gratuito tiene poder para transformar el corazón humano.

Cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo, no solo limpió un recinto religioso: denunció una forma enferma de relacionarnos con Dios. “No conviertan en un mercado la casa de mi Padre”, gritó con la fuerza del amor herido. Aquella escena sigue siendo profundamente actual. El templo, llamado a ser lugar de encuentro gratuito con el Padre, se había vuelto escenario de intereses. Lo sagrado se transformó en mercancía, y la fe, en transacción.

También hoy corremos ese riesgo. Vivimos en una cultura donde todo se mide en contratos, beneficios y recompensas. Incluso el amor —esa palabra que pronunciamos con tanta ligereza— se ha contagiado de lógica comercial. Damos para recibir, ayudamos para sentirnos bien, rezamos para que Dios nos conceda algo. Sin darnos cuenta, convertimos nuestras relaciones, incluso la espiritual, en una red de trueques.

El pensador y psicólogo Erich Fromm lo advirtió hace más de medio siglo: “El amor es un arte”, no un negocio. Quien ama, decía, debe aprender a dar sin calcular, a cuidar sin poseer, a comprometerse sin esperar retribución. Pero esto resulta incómodo en una sociedad que idolatra el rendimiento y la utilidad. Por eso, el amor auténtico se vuelve contracultural. No se negocia; se entrega. No se compra; se ofrece.

Pablo d’Ors, en su Biografía del silencio, afirma que “quien medita aprende a no hacer nada, y al no hacer nada empieza a amar”. Amar —como meditar— requiere desarmar las defensas del ego, desmontar las estrategias de control y abrirse al don. La gratuidad no es pasividad; es la expresión más alta de la libertad.

Jesús nos revela que lo más divino del ser humano es su capacidad de amar sin esperar nada. “Gratis lo recibieron, denlo gratis”. En un mundo donde todo se compra y se vende, amar gratuitamente es un acto revolucionario. Es abrir un espacio de cielo en medio del mercado. Dios no se compra, se acoge. No se gana su favor, se recibe su gracia. Él no quiere sacrificios interesados ni plegarias utilitarias, sino corazones abiertos al don. Nuestra fe se renueva cuando dejamos de negociar con Dios y empezamos a vivir como hijos que confían en su amor.

El desafío pastoral de hoy es anunciar y encarnar esa gratuidad divina. Que nuestras comunidades no sean templos de consumo religioso, sino hogares donde nadie se sienta cliente, sino hermano. Que cada gesto, cada palabra, cada encuentro hable del amor que no se paga, sino que se comparte.

Porque solo lo gratuito transforma. Solo lo que nace del amor tiene poder de sanar el corazón humano. El amor no se compra: se ofrece, se acoge y se celebra. Y quizá esa sea la verdadera limpieza del templo que el Evangelio sigue esperando.