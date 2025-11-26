A propósito de la reputación

Muchos de los especialistas en marcas sostienen que esta generación tiende a privilegiar, en términos de consumo, los productos y servicios que llevan a cabo obras socialmente útiles para el mercado en el que actúan. Esto significa que además de la calidad de los productos y servicios, el juicio sobre las empresas está supeditado a los valores que promuevan y proyecten y al nivel de impacto que producen en su entorno.

Estamos hablando de reputación, de compromiso, de confianza, de valores que se deben preservar al costo que sea necesario. Varias veces hemos visto la posición de empresas que caen en desgracia con alguna de sus marcas y salen triunfadores porque dicen la verdad y reconocen los problemas. Es decir, le dan la cara a sus consumidores y de esa manera refuerzan su credibilidad y confianza.

Hoy es muy fácil caer en desgracia, pero si se asume con responsabilidad, esa desgracia pasa a ser un punto a favor de la empresa y sus productos y una oportunidad para afianzar su imagen.

La mayoría de los boicots que por situaciones diversas han sufrido muchas marcas en el mundo han respondido a malos manejos en la forma de encarar esas tragedias.

Algunas marcas de automóviles se han visto en la imperiosa necesidad de tener que recoger cantidades importantes de sus productos por problemas técnicos de fábrica y posteriormente, luego de encarar la situación y reconocer dichos errores, sortean favorablemente su desdicha recuperando su reputación y potencializando sus ventas.