El PRM cogiendo el toro por los cuernos

Con su discurso del lunes, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, José Ignacio Paliza, hace un buen esfuerzo por coger el toro por los cuernos, ante el impacto que va teniendo en la población, la cantidad de casos de dirigentes políticos, extraditados por su participación en el narcotráfico.

El narcotráfico es un toro furioso que embiste sin piedad todos los segmentos de las sociedades.

Paliza admite que pueden surgir nuevos casos, en momentos en que diferentes comentaristas, vienen vaticinando que otro diputado y supuestamente un senador, serán requeridos por la justicia de los Estados Unidos.

La reacción del PRM, que vengo reclamando desde el caso del diputado Gutiérrez, no llega como acto de contrición, como sugerí, ni como despojo, como ha propuesto el doctor Ricardo Nieves, viene más bien como la expresión de ese partido del dilema de la frase del vaso medio lleno y el vaso medio vacío, una perspectiva optimista, del lacerante drama.

La cantidad de casos es el resultado de que ahora se actúa sin miramientos, ha querido decir, un buen intento, no sé si exitoso, de revertir una situación que corroe la imagen de su organización.

Cuando dice, que los casos recientes relacionados con el narcotráfico no deben interpretarse como un deterioro institucional, sino como evidencia de que en la República Dominicana “la ley finalmente actúa sin pedir permiso, sin mirar colores y sin detenerse ante ningún poder”, pone en evidencia la magnitud de la crisis de imagen pública que enfrenta.

Lamento disentir de su visión sobre este aspecto, el que un partido mayoritario, haya sido infiltrado a esos niveles, por tantas figuras que han alcanzado posiciones electivas de relevancia, es claramente un deterioro institucional, sobre todo, para el partido directamente afectado.

Que es resultado de que no se apañen esos delitos también tiene sus bemoles, como el argumento de que en el pasado quienes debieron impedir la infiltración del bajo mundo en las estructuras sociales no lo hicieron, con el que trata de atribuir el pecado propio, a administraciones anteriores, por lo que he dicho antes, ningún otro partido ha tenido tantos casos, ni siquiera en el rumor público, como el actual partido gobernante, en donde no funcionaron los filtros institucionales, que debió tener, con tanta gente con acceso a información como tienen todos los partidos.

En donde si tiene un punto importante el presidente del PRM, es en cuanto a los logros que exhibe la actual administración sobre la cantidad de droga incautada, el reconocimiento de la DEA a los esfuerzos del Gobierno, una manifestación clara de que esa organización valora la colaboración de las instituciones de la actual gestión, en esa lucha.

La pesada cruz del narcotráfico, como titulamos un artículo anterior sobre este tema, seguirá gravitando negativamente sobre esa organización, porque cada nueva etapa de los procesos judiciales de quienes están siendo procesados por estos delitos, reavivará la llama de las acusaciones, en medio de una sociedad normada por el “impiadoso”, discurrir de las redes sociales.

No puedo, sin embargo, dejar de reconocer, que la alocución del también ministro de la Presidencia, es un sano esfuerzo de poner freno, de “coger el toro por los cuernos”, de un drama que, ciertamente permea toda la sociedad.

Sin golpes en el pecho, pero con el reconocimiento de la magnitud de la indignación pública, el presidente del PRM ha dado un paso importante, trascendente, quizás, para poner un torniquete, a una hemorragia, que nos afecta a todos.