Narco y política

El vaso se rebosó, pero parece que caerán más (muchas más) gotas dentro de él. Es decir, que toda el agua derramada es sólo un anticipo de la queda por caer.

José Paliza habló al país de manera responsable –“Mató el gallo en la funda”, dirían los galleros–, o quizás, decidió afrontar con firmeza lo evidente, como primer paso para superar la realidad y sobreponerse a ella –dirían los psicólogos–.

Se podrá estar de acuerdo en todo o en parte con lo que dijo, pero nunca se podrá decir que no tuvo la entereza y el coraje de decir (¿o decirse a sí mismo?) verdades incómodas. Mientras hablaba, en él confluían varios roles: ministro de la Presidencia, presidente del PRM, político y ciudadano.

Tras una disección discursiva, un hilo conductor une todos los roles: la indignación. Una que se escuchaba y se percibía en su tono de voz y lenguaje no verbal. No es para menos, varios cargos electos –actuales o pasados– y dirigentes del PRM han sido señalados (y procesados) por presunta participación en casos de narcotráfico. Algunos ya han sido extraditados a Estados Unidos.

Con el vaso rebosado, el riesgo de estigmatización o adjetivación negativa del partido es real. Ante esa realidad, más que la huida hacia adelante o la negación del problema, Paliza dio el frente.

Lamentablemente, la política condicionó parte de un buen discurso, de tal suerte que, mientras pedía “A los demás partidos del sistema, actuemos con responsabilidad. Este es un tema que nos debe ocupar a todos, porque es un tema país” (una verdad como un templo), a estos mismos partidos los descalificaba (injustamente) porque (en el pasado) “no cumplieron con responsabilidad como debían” (algo que no se corresponde a la verdad).

El problema no es que el narco penetró la política, es que penetró toda la sociedad. El narcotráfico ha infiltrado las principales instancias sociales y el producto de su actividad (dinero) financia, tanto la política, como importantes rubros y sectores productivos… y esto no comenzó ahora. Aunque eso no quita que el PRM debió haber sido más diligente en la conformación de sus boletas.

El mismo gobierno donde más dirigentes del partido han sido señalados, es el que más golpes ha dado al narcotráfico; quien más decomisos de drogas ha realizado; quien más operaciones internacionales ha articulado; el que en ningún momento ha ofrecido protección institucional o jurídica a sus miembros señalados. Es injusto hablar de un narco-partido, si desde sus más altas instancias no ha habido protección, complicidad o silencio frente a esa actividad y sus protagonistas. Verdades sean dichas.

El político no pudo evitar politizar [lamentable] pero el ministro propuso medidas sensatas. Aunque pudo ser un mejor discurso, lo esencial es el mensaje de que “Aquellos vinculados a actividades ilícitas, del PRM o de cualquier otro partido, que se entreguen, porque tarde o temprano, caerán”. Y eso es importante.