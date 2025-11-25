Lo que nadie dice… pero todos piensan

Entre tú y yo, hay una conversación silenciosa que recorre el país. Nadie la dice en voz alta, pero todos la piensan: ¿qué viene ahora?

Las detenciones recientes, las listas que nadie confirma y los expedientes que se filtran a medias han colocado al país en una tensión contenida: la oposición lo vive con morbo; el gobierno, con inquietud; y la gente común observa como quien mira una tormenta formándose en el horizonte.

Pero para entender lo que está pasando —y lo que podría pasar— hay que mirar más allá.

Conviene recordar que las tres prioridades que guían a Estados Unidos en el Caribe —narcotráfico, migración y estabilidad democrática— no nacieron con Trump. Llevan más de veinte años en documentos oficiales de Estrategia de Seguridad Nacional. Lo que cambia ahora no es la agenda, sino la velocidad… y la presión.

Primera prioridad: frenar el narcotráfico y la narcopolítica

El Caribe volvió a convertirse en un corredor sensible para el tráfico de cocaína y opioides. Informes de la Guardia Costera indican que más del 15 % de la droga que llega a EE. UU. pasa por esta región. Detrás de eso hay una realidad que explica la intolerancia de Washington: más de 75,000 muertes por sobredosis al año.

Pero el foco no está solo en el tráfico.

En los últimos años, funcionarios electos dominicanos —diputados, regidores y directores de distritos— han sido detenidos o deportados por vínculos con redes criminales. Y en voz baja se admite que las investigaciones podrían escalar.

Esto, que nadie dice públicamente, es lo que todos piensan: los golpes no han terminado.

Para Estados Unidos, el problema ya no es solo narcotráfico.

Ahora es narcopolítica.

Y para Washington, el Caribe no es una región lejana: es un perímetro de seguridad adelantado que debe estabilizarse antes de que los problemas lleguen a su frontera física.

Segunda prioridad: migración y control fronterizo

Para Trump, la migración es más que un tema de gobierno: es la base emocional de su movimiento político.

Mientras aquí la oposición alimenta el morbo y el gobierno contiene la respiración, Washington mantiene una visión más fría: la frontera de Estados Unidos empieza en el Caribe.

Haití colapsado, Centroamérica atrapada en ciclos de violencia y pobreza, y una región convertida en punto de tránsito obligan a EE. UU. a endurecer controles, exigir cooperación y vigilar documentos con una rigurosidad inédita.

Tercera prioridad:

estabilidad democrática

Estados Unidos teme que el deterioro institucional en la región abra espacio a actores criminales, gobiernos autoritarios o potencias rivales. Y cuando las instituciones se debilitan, el riesgo se multiplica:

- más migración,

- más narcotráfico,

- más oportunidades para actores externos.

Por eso Washington sigue de cerca la crisis haitiana, las tensiones centroamericanas y, aunque no se diga abiertamente, también nuestra estabilidad interna.

¿Por qué Trump

aprieta ahora?

Hay cuatro razones claras:

1. Trump regresa con convicción. Y cuando la convicción se mezcla con poder, los movimientos son rápidos.

2. El Caribe está peor que en 2017: Haití colapsó, los carteles mutaron y el fentanilo avanza.

3. China expande su influencia: puertos, infraestructura y financiamiento.

4. La migración domina la política interna estadounidense.

Cada arresto, cada extradición y cada investigación debe leerse dentro de este tablero: Washington está moviendo piezas sin titubeo.

El tablero se mueve…

y nosotros también

Entre tú y yo, el país entero está en una pausa emocional.

La oposición celebra; el gobierno se inquieta; la ciudadanía observa como quien espera la próxima escena de una película que no controla.

Pero más allá del morbo nacional, hay una verdad incómoda:

Lo que ocurre afuera nos golpea adentro.

Lo que decide Washington se siente en Santo Domingo.

Y lo que pensamos en silencio… empieza a tomar forma. La pregunta no es quién será el próximo.

La pregunta es si la República Dominicana tendrá la serenidad y el coraje para fortalecerse en medio de un Caribe que dejó de ser inocente.

Porque al final, lo que nadie dice… pero todos piensan es que no podemos seguir viviendo como si el mundo no nos tocara.

El nuevo orden ya está aquí, moviéndose, acercándose.

Los países que llegan tarde a la historia siempre pagan más caro.