Mirabalizar la historia

¿Qué habría dicho hoy Minerva Mirabal sobre la presencia de un portaaviones de los Estados Unidos en el Caribe? ¿Cuál habría sido la opinión de María Teresa o de Patria respecto al genocidio en Gaza? ¿Cuál habría sido la postura de las tres hermanas frente al cartel financiero que secuestra la seguridad social en el país? ¿En qué frente de luchas, de todos los posibles actualmente en República Dominicana, estarían militando hoy Patria, Minerva, María Teresa y Rufino?

Las hermanas Mirabal y Rufino fueron combatientes revolucionarios. Tenían la actitud de luchar hasta el final y así lo hicieron. Tenían fe en la victoria, a pesar del oscuro túnel histórico por el que atravesaban. Luchaban contra un enemigo muy poderoso. Sus nombres son símbolos de una historia que no se limita a la no violencia contra la mujer: ellas buscaban transformar un país y conspiraron contra todos los peligros.

Hoy nos toca pensar en cómo ese legado de actitudes puede contribuir a organizar la insurgencia democrática del pueblo dominicano contra sus verdugos en este neoliberalismo donde reina la división y la dispersión de fuerzas ante las injusticias del presente.