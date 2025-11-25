Indotel: una gestión ejemplar

Es difícil logar en un breve tiempo dar forma y contenido a una gestión que por muy delicada pudiera parecer complicada y hasta irealizable segun el parecer de algunos.

Lograr el apoyo sin otra razón que los hechos y pasar de mas de un 80% de noticias y comentarios positivos en la prensa radial, escrita y televisidad, sin dejar de lado articulos y comentarios en las redes.

Guido Gómez Mazara ha podido hacer todo lo antes dicho con determinación y franqueza, sin renunciar a su forma de ser y actuar y con el decidido apoyo del presidente Luis Abinader.

Indotel está inmersa en una transformación que va desde la frontera, ahi comienza la patria y las cárceles a controlar los celulares y su uso ademas de la venta de chips entre otros logros.

Es necesario reconocer en justicia una labor que todos aplaudimos y hacia años que se necesitaba.

Y lo que es mejor esto es solo el comienzo de las medidas ejemplares y necesarias que aun faltan y están en carpeta y via de ejecución en el nuevo Indotel del cambio que dirige Guido Gómez Mazara.

