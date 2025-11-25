Cada 25 de noviembre el mundo mira hacia República Dominicana. No solo por la fecha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sino porque su origen está en el sacrificio de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal (Las Mariposas), asesinadas por la dictadura de Trujillo en 1960.

Pero, sesenta y cinco años después, el combate contra el flagelo sigue sin respuestas satisfactorias. Las cifras indican que más de 50 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año, más de la mitad por parejas o exparejas y donde menos del 20 por ciento de las víctimas había denunciado agresiones previas.

Una triste realidad que reclama revisar lo que se está haciendo a manera de políticas públicas para poder enfrentar de manera mas efectiva un problema multifactorial que reclama de soluciones multifactoriales combinadas.

Y es que no podemos consolarnos con decir que las cifras bajan mientras seguimos contando muertas. La violencia contra la mujer no es una estadística, es una cultura. Es el chiste machista que se celebra; el control disfrazado de “celo”; la justicia que minimiza la denuncias; la comunidad que mira hacia otro lado o que aconseja “aguanta por los hijos” y las instituciones que reaccionan tarde o desarticuladas.

Aquí no bastan las campañas ni las consignas si no cambiamos desde la casa y la escuela la manera en que educamos a nuestros niños y varones; si no fortalecemos la respuesta rápida, los refugios, la protección efectiva y la autonomía económica de las mujeres en riesgo.

Honrar a las Mirabal implica incomodar al machismo cotidiano, exigir resultados medibles al sistema y asumir una política de tolerancia cero frente a la violencia, porque o convertimos el luto en acción, o seguiremos traicionando la memoria de nuestras Mariposas.