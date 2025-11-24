Muerte injustificada

La Dirección General de Migración tiene razón. Es cierto que brindó los primeros auxilios al recién nacido que falleció en el Centro de Procesamiento Migratorio de Haina. También es verdad que se ofrecieron atenciones a la madre de dicho bebé. Solo que esa es MEDIA VERDAD.

Según los datos que me llegaron, la joven madre de origen haitiano, Melisa Jean Baptiste, de 20 años, dio a luz a una criatura saludable en el hospital Nuestra Señora de Regla de Baní.

Dando seguimiento al ¿PROTOCOLO? puesto en marcha para detener a indocumentados, Melisa fue detenida por agentes de migración, tan pronto salió del centro de salud.

Con ella, evidentemente, también fue APRESADO su pequeño recién nacido. Fueron llevados al Centro de Procesamiento Migratorio de Haina.

Es cierto que este centro ha sido “remodelado”, pero es un lugar inadecuado para un recién nacido y para una mujer que acabada de traer al mundo un nuevo ser. NO hay higiene suficiente para los adultos que llegan allí saludables, menos para una recién salida de un hospital con un bebé en brazos. Los métodos de alimentación para ambos tampoco son adecuados en el centro. Si no se hubiese producido la detención de Melisa junto a su pequeño recién nacido, probablemente hoy, él estuviese con vida y la salud de ella no estuviera amenazada por las condiciones poco higiénicas del lugar donde fue recluida.

Es cierto que el país tiene derecho de repatriar a todos los indocumentados, sean de donde sean, pero la persecución tiene un límite. Los hospitales no pueden ser centros de retención. Tampoco lugares de emboscadas donde se colocan “trampas humanas” para apresar a quienes salgan de allí sin importar sus condiciones de salud.