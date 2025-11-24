Por más empleos de calidad

El pasado 12 de noviembre fue puesto a conocimiento público, por parte del Ministerio de Hacienda y Economía, el “Índice de Calidad del Empleo de República Dominicana”, 2024 (ICE-RD). Lamentablemente, el apagón general de ese día relegó a un plano menor de la opinión pública (y del debate político), un importante insumo para las políticas públicas en materia de empleo; un diagnóstico situacional sobre uno de los principales temas de la agenda nacional, por su transversalidad e impacto en toda la estructura socioeconómica del país.

El ICE-RD “es un índice sintético que se fundamenta en seis componentes: ingreso laboral, seguridad social, beneficios sociolaborales, horas de trabajo, contrato y estabilidad laboral”. Como se infiere, es un índice que mide el nivel de calidad del empleo, en tanto variable que impacta en la calidad de vida de las personas.

Algunos de sus componentes se vienen midiendo desde 2016, pero es a partir de 2022 cuando todos se empiezan a medir e interpretar de manera conjunta, por lo que 2016 constituye la línea base, sirviendo de referencia para las subsiguientes mediciones y para comprender el movimiento de las variables y la efectividad (o fracaso) de las políticas públicas diseñadas al efecto.

Decir que el 70.1 % de los ocupados no logra cubrir la canasta básica con los ingresos que recibe podría interpretarse como un golpe al discurso y la narrativa oficial, a no ser que el análisis sea honesto y se haga a lo largo de toda la línea de tiempo, pues, ciertamente, desde hace décadas, la informalidad, precariedad e inestabilidad laboral constituyen rasgos estructurales de la economía dominicana.

Toca mejor mirar que el camino hacia la calidad del empleo (75 puntos), si bien es empinado y estamos atrás (40.3 puntos en 2024), hemos avanzado 4.2 puntos con relación a 2016 (36.1). El índice reafirma axiomas: la pandemia, la guerra y la espiral inflacionaria constituyeron un enorme retroceso; los jóvenes (15-24) y los mayores de 60 años tienen mayores niveles de precariedad laboral; las mujeres exhiben mejores resultados que los hombres, pero estos avanzaron más; la concentración de la riqueza en el Gran Santo Domingo impacta mejor a quienes viven ahí; el sur es el gran relegado; existe “una relación positiva entre el nivel educativo alcanzado y la calidad del empleo”, etc.

En sentido general, el índice presenta evoluciones favorables en la mayoría de los componentes y reafirma la importancia de las medidas de políticas públicas para cerrar brechas. Lejos de representar un cuestionamiento a sus ejecutorias, el índice dice al gobierno que debe profundizarlas.

Con el ICE-RD, el Ministerio de Hacienda –en un saludable ejercicio de transparencia– socializa la situación cualitativa del empleo en el país, como una realidad medida. La verdadera discusión consiste en plantearnos como sociedad, esta realidad que ya está diagnosticada, y (¿por qué no), celebrar también que, en medio de precariedades, poco a poco, seguimos avanzando.