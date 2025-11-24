Incluya todos los nombres y apellidos legales en su solicitud de visa

Al completar una solicitud de visa estadounidense, es obligatorio incluir todos los nombres y apellidos que haya utilizado anteriormente. Esto incluye apellidos de soltera y otros nombres usados por matrimonio, divorcio, adopción u otros cambios legales de nombre.

Omitir cualquiera de estos nombres puede interpretarse como que está ocultando información. Esto podría resultar en una negación de la visa o en otras causales de inelegibilidad, ya que la exactitud y transparencia son esenciales en el proceso de visa.

Proporcionar su historial completo de nombres ayuda a los oficiales consulares a verificar su identidad y evaluar su solicitud de manera más precisa.