Muerte injustificada

La Dirección General de Migración tiene razón. Es cierto que brindó los primeros auxilios al recién nacido que falleció en el Centro de Procesamiento Migratorio de Haina. También es verdad que se ofrecieron atenciones a la madre de dicho bebe. Solo que esa es MEDIA VERDAD.

Según los datos que me llegaron, la joven madre de origen haitiano, Melisa Jean Baptiste, de 20 años, dio a luz a una criatura saludable en el hospital Nuestra Señora de Regla de Bani.

Dando seguimiento al ¿PROTOCOLO? puesto en marcha para detener a indocumentados, Melisa fue detenida por agentes de migración, tan pronto salió del centro de salud.

Con ella, evidentemente, también fue APRESADO su pequeño recién nacido. Fueron llevados al Centro de Procesamiento Migratorio de Haina.

Es cierto que este centro ha sido “remodelado”, pero es un lugar inadecuado para un recién nacido y para una mujer acabada de traer al mundo un nuevo ser. NO hay higiene suficiente para los adultos que llegan allí saludable, menos para una recién salida de un hospital con un bebe en brazos.

Los métodos de alimentación para ambos tampoco son adecuados en el centro. Si no se hubiese producido la detención de Melisa junto a su pequeño recién nacido, probablemente hoy, él estuviese con vida y la salud de ella no estuviese amenazada por las condiciones poco higiénicas del lugar donde fue recluida.

Es cierto que el país tiene derecho de repatriar a todos los indocumentados, sean de donde sean, y eso tiene lo entendemos. Pero la persecución tiene un límite. Los hospitales no pueden ser centros de retención. Tampoco lugares de emboscadas donde se colocan “trampas humanas” para apresar a quienes salgan de allí sin importar sus condiciones de salud. Eso lo evidencia el caso de Melisa Jean Baptiste. La muerte de su niño se pudo evitar, respetando el estado en que salió del centro médico y llevándola a un lugar donde recibiera las atenciones requeridas por su condición del momento. Una mujer recién parida posee una salud más frágil durante un periodo importante de su vida. Requiere mayor atención y mejor alimentación. Migración no mintió al informar que se dieron los primeros auxilios al bebe recién nacido y que falleciera horas después en el Centro de Procesamiento Migratorio de Haina, pero...no dijo toda la toda la VERDAD.