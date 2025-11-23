Si pudiera volver el tiempo atrás; digo, si alguna divinidad me permitiera retroceder unos años de cuantos he acumulado hasta el presente, y retornaría a mi etapa de estudiante universitario, me gustaría sentarme en el aula de la Universidad de Zaragoza donde Irene Vallejo acudía a impartir las riendas del saber. Y me preguntaría, al igual que muchos cómo esa escritora ha hecho posible acopiar tanta sabiduría y exponerla en los sitios que visita, como valiosa escritora que es. Allí, como simple estudiante, disfrutaría su presencia profesional y precoz. A aprendería de sus palabras bien habidas, la herencia de los clásicos, los primores de la biblioteca de Alejandría y la diferencia entre escritores ricos y pobres, en tiempos de la Roma antigua, cuando muchos cultores griegos servían como esclavos domésticos en la Ciudad de las Luces para educar y servir en tareas intelectuales. Además, apuntaría en trazos irrepetibles en mi memoria aquellas clases para después complementarlas con la bibliografía en bibliotecas, o en el intercambo acadé,ico. Pero el tiempo es implacable, como bien ha dicho un cantautor cubano ido a destiempo. Mi realidad es otra y debo conformarme con escuchar en una hora, sus conocimientos acumulados de toda la vida. Me ha hecho feliz encontrarme con ella y su esposo, a quien miraba de reojo y le sonreía cada vez que la escritora pronunciaba una frase genial, de esas que no salen todos los días a exhibirse por el mundo.

Irene Vallejo llegó a la República Dominicana a presentar su premiado libro “El infinito en un junco” (Siruela, 2019). Además, fue condecorada por la Universidad UNAPEC como doctora honoris causa, algo que debiera ser frecuente por nuestras instituciones académicas debido a la gran cantidad de autores internacionales de valía que viven el presente ocultos entre libros y recuerdos, pero altamente valorados en el mundo literario. Su ensayo es hermoso. Trata acerca de los orígenes del libro en el tiempo, así como del amor y el respecto por la lectura. Se adentra en el mundo de las bibliotecas a partir de los tres incendios que sufrió el flamante edificio de la Biblioteca Alejandría (donde se aceptaban libros de cualquier rama del saber escritos con pericia y experiencia) y del valor de aquellos papiros destruidos. Se sigue de cerca la historia de esa institución y se detallan los pormenores de su destrucción total. Este tomo dispara, afirma y entre imágenes y metáforas descubrir un contexto histórico donde la fiebre por el conocimiento fue propiedad exclusiva del género humano. En este tiempo, sin embargo, el libro y las bibliotecas llegan con muchas dudas, complejos, inexactitudes y deformaciones. El placer por la lectura se está haciendo añicos. Ya el saber no es “importante” para ser triunfador. Hay otros valores inmediatos por encima del conocimiento. Ojalá alguien pudiera explicar este fenómeno, sin dejarse arrastrar por los valiosos postulados de Mario Vargas Llosa en “El mundo espectacular”.

En 2014 viajé con un grupo de pasantes del Listín a la capital de una de nuestras provincias para rastrear el estado actual de su salud cultural. Aparte, su tradición cultural viene de muy atrás. Para mi asombro, hallé como Biblioteca Pública un local, ubicado en la segunda planta de un edificio de apartamentos, cerrado con candado. Después de algunas gestiones, apareció el encargado y, acompañado de varios jóvenes periodistas, accedí a descubrir su valor. Mal ordenados, dispersos y con polvo, descubrimos una significativa colección de diversas ramas del saber.

Hace un par de años, viajé a la misma ciudad para recrear su estado actual. Quise pasar de nuevo al recinto para comprobar su funcionamiento. Pero no hallé el local. En la otrora segunda planta vivía una familia que me informó no saber nada del destino de los tesoros culturales que allí existían. Misteriosamente, la Biblioteca Pública había desaparecido, y no por medio de un incendio como en Alejandría, sino por causas desconocidas que nadie se atreve a nvestigar.