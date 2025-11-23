Aquel empresario, ¿perdió o ganó 500% en dos años invirtiendo en la obra de Firelei Báez?

El arte se nos presenta como praxis social extasiante. Como negocio, es seductora y especulativa oportunidad. En ambos ámbitos participa, anclándose con persistencias diferentes. En el arte, los constituyentes del precio, rectores en economía, carecen de validez. Paradójicamente, en cambio, su existencia y precio final comparten una enraizada obstinación: existen condicionados por la voluntad, el talento y la autoimposición; sin ellos no existe ni concitaría estima social. Marginado del negocio, es discurso y transporte materializado y sensible de la personalidad: del individuo que desde su singularidad se autoconcibe colectivo, existencia diádica de lo social y humano: particular y universal.

Personas y arte: cultura y negocio cultural

La mayoría de las personas participa del arte por lo que expresa en sí; por lo que es, al margen de su valor de mercado; como acto de cultura y posibilidad de establecer relaciones estéticas que, de algún modo, permiten crecer, conocer, sentir, pensar e imaginar mediante lenguajes y conversaciones esenciales establecidos en modos diferentes y enriquecedores. Enriquecer, en fin, sus dignidades y significado social, biológicamente acumulados en cadenas sinápticas. Lo que parecería ser el destino real de la humanidad.

Gracias a las artes, las personas participan en actividades y praxis en las cuales todas las reglas de la naturaleza y las sociedades son convencionalmente borradas para permitir avanzar hacia la convivencia en y de diferencias compartidas y la libertad; construir experiencias nuevas; imaginar realidades inexistentes y diferentes que, gracias al arte, encarnan. Que coexistan lo trágico y lo dichoso; lo bello y lo feo; lo lógico y lo absurdo… Las antinomias de todo tipo resueltas, en fin, incluyendo las éticas, físicas y sociales. Asisten a los espacios con vigorosa vigencia y carta de presentación, incluyendo las étnicas y socioeconómicas... Finalmente, existen sin límites de formas, maneras, grados o cualidades; pasan a ser voluntad hecha pura expresión.

Otros, en cambio, interactúan con el arte por el valor económico que posee o pueda alcanzar, sin importarles la idea que expresa o la belleza y antibelleza que les son propias; por la oportunidad de negocio que signifiquen, por su potencialidad como bien o servicio en las actividades económicas y comerciales.

Y el híbrido: para quienes la moneda del arte en sí contiene, a la vez, una cara económica como potencialidad comercial.

El artista navega las aguas de esa confluencia. Recorre sus puntos de origen, epicentro y final hasta que se desdibujan en una galaxia única: obras con la posibilidad de realización de ambas perspectivas; su permanencia como híbridos unitarios: de unificada y perenne dualidad.

El boom económico de la obra de Firelei Báez

La puja de hasta $1.11 millones de dólares alcanzada por “Sin título”, óleo y acrílico sobre tela impresa del 2021, con dimensiones de 108.675" x 83.25", de la artista estadounidense de origen dominicano y residente en Nueva York Firelei Báez (Santiago de los Caballeros, 1980) nos llena de gozo y orgullo y es muestra verificable de lo anterior.

Aunque al dorso no contiene escritura, la pieza aparece subtitulada en la página de la subasta 23484 de Christie´s del pasado 19 de noviembre en Nueva York como “Colonización en América, Mapa mural de historia visual, preparado por el Servicio de Educación Cívica”.

En el entorno local, tal precio crea un llamado de atención, obligando a un enfoque en varias direcciones: hacia el arte y los artistas nacionales —tan vapuleados por la política y los liderazgos locales—; hacia su rol social vs su condición social; a su nivel intelectual y su calidad humana; a su compromiso frente a su disciplina y la sociedad. Estos aspectos están correctamente definidos, valorados, asumidos y formulados por y en la obra de la domínico-estadounidense.

Hasta donde indican nuestras fuentes, corresponde a doña Marianne de Tolentino la primacía en otorgar cobertura a Firelei Báez, en la mediática nacional, reseñando su participación en la 59 Bienal de Venecia (2022), en el periódico HOY del 9 de febrero del 2022. A nosotros, en cambio, la de haber llamado la atención sobre su promisoria irrupción en el mercado de arte, mediante un artículo publicado en este Listín Diario el 15 de diciembre del mismo año en el que celebramos la venta de una obra suya en Art Basel por US$230 mil. Tres días después, el 18 de diciembre publicamos otro artículo aportando una visión analítica de su obra hasta entonces.

Que una persona de origen dominicano se estuviera constituyendo en astro en las artes globales y regionales, se debía celebrar y lo celebramos; se debía comunicar, y lo comunicamos.

Lo hicimos mediante esos dos artículos: “Art Basel Miami Beach: La dominicana Firelei Báez cotiza nuestras artes” y “El neo surrealismo mitológico antillanista de Firelei Báez”, respectivamente.

En el primero expresamos: “Los dominicanos debemos celebrar y enorgullecernos porque una obra de una artista oriunda de estas tierras, la primera colonia española del Nuevo Mundo, logró $230 mil dólares, en una galería de arte —no en una subasta—, gracias a la calidad de la propuesta y a la profesionalidad del manejo del valor de la artista por la James Cohan Gallery, de Nueva York”.

Desde entonces, procuramos mantenernos al tanto de la su evolución. Deseando traerla en portada de Contemporania, escribimos a la galería que la representaba en Nueva York y nos enviaron algunas fotos que no satisfacían nuestros requerimientos técnicos editoriales y no pudimos publicar. Quizás las relaciones estaban fracturándose porque a los pocos meses la artista pasó a ser representada por una galería londinense: la Hauser & Wirth.

Estaba entusiasmado con la idea de que algo positivo sobre el país anduviera sonando en los oídos de los líderes mundiales. Así que realicé un rastreo de las peripecias de la artista en las artes: sus vínculos con el Museo de Boston, su relación con Simone Leigh —con quien compartió presencia en la 59 Bienal de Venecia— y sus logros en Art Basel 2022, incluyendo la muestra de obras suyas en las de 2023 y 2024 por las galerías Johan Cohan y Hauser & Wirth.

Seguí sus obras en Sotheby´s y Christie´s, pudiendo notar el incremento significativo de su precio. Este creció, desde diciembre del 2022 en Art Basel al 19 de noviembre pasado, 2.7 veces (270%). Sin embargo, frente al estimado mayor (EM) que se aspiraba por la obra recientemente subastada, el crecimiento fue diferente: 5.5 veces. Esa tasa venía potenciándose en las subastas anteriores en Christie´s y Sothebys.

En Christie´s del 15 de octubre y el 21 de noviembre del 2024 fue 1.19 y 1.9 veces. respectivamente. Ahora allí fue +4.55.

En Sotheby´s, el resultado fue 3.8 veces más que el EM en la subasta “Descubrimientos contemporáneos”, #11426, del 9 al 16 de julio, 2024. Entonces logró US$96 mil, con un EM de $20,000.

En la #90482213(?), del 20 de septiembre al 02 de octubre, 2024, con un EM de $20 mil, logró $114 mil: 4.7 veces más.

Ese ascenso inició el 12 de marzo del 2021 cuando su primera obra llegó a Sothebys, subasta #625d056(?) con un EM de $60 mil, saliendo con un incremento del 5%.

Aquel empresario y la inversión en arte

El precio logrado por la pieza de Firelei Báez en la “Subasta en vivo” #23484 del pasado 19 de noviembre en Christiés de Nueva York quintuplicó el precio que la artista había obtenido en la Art Basel del 2022.

El hecho nos hizo sentir el deber de comunicar ese hito estético, económico y personal de la artista. Entonces, la nación se enfocaba en otra mujer, de nombre de resonancias parcialmente homófonas: Marileidy, apellidada Paulino, quien en 2020 había obtenido para el país sus primeras dos medallas de plata en Tokio: en 400 metros planos y en relevo mixto 4 x 400 metros. La corredora acaparó la atención.

Escribimos los artículos mencionados apenas regresamos de la 22ava edición de la Art Basel de ese año.

Deseábamos cubrir a Firelei en “Contemporanía”, para completar la díada de artistas estadounidenses con orígenes antillanos que ella forma Simone Leigh, a quien dedicamos un amplio ensayo en el volumen #20 de la precitada revista.

Como Invitado a la toma de posesión de la directiva de la Asociación de Empresarios de Herrera presidida por Rubén Acevedo, el 17 de enero del 2023, aprovechamos para dialogar con los presentes sobre lo que mueve nuestro accionar: arte y cultura.

Lo hicimos entregando a los asistentes la edición de la revista Contemporanía | Arte latinoamericano en la escena global que habíamos distribuido en la precitada Art Basel Miami Beach.

Allí compartí, entre otros, con un gran amigo: Euri Andújar, de Impresora Conadex. A él me unen lazos comerciales y de estima recíprocas, nacidas en los ´90, en la integridad de nuestras interacciones y en el apoyo mutuo, puestos a prueba en toda oportunidad.

Y con otros más.

Con uno de esos empresarios tuve una detallada conversación. Uno de ellos se interesó en la revista que le entregamos y no entendía “cómo un producto editorial de tanta calidad”, como dijo, podía distribuirse gratuito.

—La cultura tiene que penetrar de alguna forma, señor, en medio de la infravaloración de que es objeto en el país —le expliqué.

Era más que una apreciación exclusivamente personal, nacida de la experiencia de tantos años de labor en el sector. Por fortuna, esa realidad había sido aceptada e incluida entre los factores obstructivos del desarrollo sectorial que el Ministerio de Cultura consideraba retos a superar en su Plan Estratégico y en los diagnósticos o estado de situación.

—Pero esto no es negocio —me dijo.

—¡Claro que lo es! —le respondí.

Y pasé a hablarle de Firelei Báez, sin que la galería Johan Cohan que la representaba entonces o la artista me pagaran un centavo por la promoción.

Es que la obra que había visto en la Art Basel me pareció tan fascinante y llena de originalidad y minucia creativa, colorido e imaginativo candor que me sentí feliz de haber conocido algo tan hermoso, tan positivo, tan capaz de invocar y causar, desde los ojos, emotividad. Lo que al respecto del surrealismo ponderé en esa obra lo expresé en este periódico, como sólo la punta de un iceberg...

Exhorté a ese hombre afable y diligente a invertir en obras de Firelei. Le dije, casi en estas palabras: “Si yo fuera rico como usted, aprovechara la oportunidad de apoyar y relacionarme con una gran artista como Firelei Báez porque su precio apenas empieza a crecer”.

Basé mi pronóstico en la calidad de la obra, en la fascinación identitaria poetizada visualmente por la artista. Deduje —no sé por qué— que su historia iría acompañada a la de Simone Leigh. No sabía entonces que eran amigas desde cuando Firelei Báez concluía su tesis para la Hunter College, de NY, lo cual supe a finales del año 2024 cuando ella lo reveló. Habiendo observado y analizado los aspectos constitutivos de la estética y visualidad de la obra que Simone Leight había presentado en la Bienal de Venecia en 2021, mereciendo el primer premio y sobre la cual escribí para Contemporanía, percibí, ante el despliegue creativo de Firelei Báez en la Art Basel del 2022, que las obra de ambas, desde diferentes disciplinas, recorrían un trayecto similar e iban hacia el mismo lugar; que constituían lo que podríamos designar una transmutación emotiva y visual de la arqueología de la identidad, cuyo punto de origen es, forzosamente, su apropiación desde una estrategia de autoafirmación, la identidad desde ese referencialismo propio de la “documentalidad” planteada por Maurizio Ferraris como teoría de los documentos que crean y sustentas la realidad social y sus praxis. Vi, entre ellas, una comunidad estética no declarada públicamente. Como la de cualquier otro movimiento artístico del pasado. Ya había abocetado un término para esta corriente: “Pantoafricanismo”, la designé en la Contemporanía #20 del 2022, del cual el “Pantoantillanismo” sería un componente. Se tratan de dos elevaciones a grados esenciales para el ser de los orígenes culturales con componentes afro e indigenista.

Más que de los sepulcros, entonces, las obras de esas mujeres artistas ovan en los desenterramientos culturales declarados fetiches esenciales de la identidad en un espacio multiracial y multiétnico sobrecogedor y demandante.

Otros factores me permitían formular esa visión, especialmente los relativos al modo de evolucionar del arte en los Estados Unidos y sus vínculos institucionales y sociales, la noción “cenacular” y gremial, las relaciones de parentesco, la evolución de los liderazgos, el clima de oportunidades, la presencia de un interés integrador de cultura y negocio financiero y, finalmente, las urgencias de vitalidad y validación propia del sector cultural y su compromiso con la calidad y la renovación.

La ponderación combinada de esos aspectos me otorgaron fundamentos para formular esa proyección. Y fue, como las que en los ochenta hicimos sobre la obra de los grandes maestros del arte dominicano de mediados del siglo XX, completamente acertada.

Así que compartí con agrado mi apreciación con aquel hombre cuyo nombre reservo por razones obvias. Aparte de industrioso, está vinculado al sector financiero y ahora, a sus setentas y más, se planta vital, discreto y activo, preguntándome por el negocio cultural.

De manera más resumida, le insistí: Firelei Báez continuaría incrementando su precio. Fui más lejos: en dos o tres años —le dije— su inversión se puede más que duplicar.

Así ha resultado. Firelei Báez, cuya obra transita lo insular antillano y lo continental estadounidense desde la cultura y la historia, integra ahora a su poética un tema-solución que, quiéralo o no, la ata a los orígenes de una forma extasiante y vigorosa.

Ante el precio alcanzado por esa artista me pregunto: ese empresario, ¿invirtió en Firelei o perdió la oportunidad?

Si lo hizo, lo celebro. Si no, ahora le digo: Tendrá que pagar cinco veces más.