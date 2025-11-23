No dejemos morir la alegría de Navidad

Casi se acerca diciembre y, como cada año, muchos enloquecen por la decoración del árbol. Luces perfectas, esferas de diseñador y el display más impactante se convierten en la prioridad, haciendo que olvidemos algo mucho más esencial: el espíritu familiar.

Recuerdo que desde que llegaba noviembre, los balcones de las familias dominicanas se iluminaban con bombillos de colores. El arbolito, quizás hecho con fundas plásticas o elementos desechables, no era perfecto, pero daba entrada a la alegría más genuina en el barrio. Era un esfuerzo comunitario, una promesa de fiesta.

El tiempo pasa de prisa, el consumo nos absorbe, y cada vez se pierden más las tradiciones que nos definían. Hoy, los niños ya no ansían colocar las decoraciones navideñas; la emoción de poner la estrella en el tope del árbol, ese rito sagrado, parece cada vez más olvidada en el frenesí de los regalos caros.

Vamos cambiando, crecemos, adaptamos nuevas costumbres y dejamos de lado las que nos vieron crecer. ¿Dónde quedó la alegría que la abuela transmitía cuando colocaba el nacimiento del Niño Jesús debajo de su árbol, con la humilde estrella de Belén en la cima, o la expectativa de la Nochebuena?

Olvidamos los abrazos lentos, las risas compartidas, el sabor de los chocolates calientes con los vecinos y la simple alegría de sentir la llegada de la Navidad en el alma, no solo en la billetera.

No cambiemos la tradición que nos enseñaron nuestros abuelos. Tenemos el deber de mostrar el verdadero regalo de la Navidad a nuestros pequeños y permitir que, más allá de las luces LED, el Niño Jesús nazca de nuevo en nuestro corazón.