Legado universal contra la violencia

En la plazoleta solitaria de la carretera de Salcedo, donde las Hermanas Mirabal murieron dejando un legado que cada 25 de noviembre se convierte en memoria viva —el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer— deposito un ramo de flores moradas. El viento las mece y, de pronto, siento que ya no estoy sola.

—Querían que pareciera un accidente. No lo fue. Fue la pedagogía del terror trujillista, diseñada para sostener un sistema alimentado por la sumisión de la mujer.

Mi mente dibuja a Minerva como en las ilustraciones de libros. Aprieta los labios; en su rostro inmortal aparece la misma furia de 1960. Ya no tiene 35 años: tiene la eternidad.

Doña Minerva…Sesenta y cinco años después, la misma cicatriz sangra en República Dominicana. Hoy la violencia contra las mujeres no se oculta tras dictaduras: se vive como crimen cotidiano, instalado en hogares, calles e idiosincrasia, sostenido por nuestra complicidad.

En lo que va de 2025, cuarenta y ocho veces se repite la escena: él no acepta que ella se vaya, él la mata “porque era mía”, con cuchillo, bala o manos desnudas. Si la tendencia continúa —y deseamos romper el ciclo—, el año cerrará con menos de setenta madres, hijas y hermanas convertidas en estadística. Una leve mejora respecto a 2024, pero aún una tragedia que revela la persistencia de la violencia y la negligencia institucional.

La Ley 24-97, aquella que hace treinta años reconoció que un “si te vas, te mato” también es violencia, sigue siendo insuficiente: las órdenes de alejamiento se violan y las víctimas terminan muertas frente a la misma policía que debía cuidarlas.

En 2025 entra en vigor el nuevo Código Penal (Ley 74-25), que por fin nombra al feminicidio con todas sus letras: homicidio por razones de género, agravado por celos patológicos, por control, por la idea enfermiza de que una mujer es propiedad. Introduce registros unificados de agresores y sanciones por violencia emocional. Es un paso. Pero un paso sobre arenas movedizas si no hay presupuesto, capacitación y voluntad política.

Pero las quisqueyanas seguimos luchando. La diputada Kimberly Taveras presentó el pasado octubre, la Reforma Integral “Déjala Ir”, con dieciocho proyectos de acompañamiento. Propone alerta temprana para mujeres en riesgo, porque los feminicidios no surgen de la nada: antes hay mensajes, acciones y amenazas. Su meta: que en 2035 nuestro país luzca libre de feminicidio.

Mientras tanto, otra violencia se desliza por los cables de fibra óptica. Según el Informe de Trata de Personas de los Estados Unidos, en 2025 se identificaron en República Dominicana 136 víctimas: 111 mujeres adultas y 12 niñas sometidas a explotación sexual. Una cifra que desnuda la vulnerabilidad de nuestras mujeres y niñas frente a redes criminales que operan desde el anonimato. La violencia digital es real: y cuando una mujer denuncia, descubre que la ley aún no sabe cómo protegerla de redes que se reinventan en silencio.

El viento mueve de nuevo las flores moradas. Doña Minerva se agacha, toma una entre sus dedos eternos.

—No me digas doña. Dime hermana.

El 25 de noviembre no basta con pintarse los labios de morados: exige acción diaria, denuncia que no calle, justicia incorruptible y una sociedad que se niegue a normalizar la violencia. La República Dominicana, cuna de las Mirabal, debe ser también el lugar donde la violencia contra la mujer se escriba por última vez, transformando la memoria en justicia y la indignación en victoria.