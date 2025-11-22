La hora decisiva de Venezuela

Durante años, la tragedia de Venezuela se ha desarrollado en cámara lenta, demasiado brutal para ignorarla, pero demasiado compleja para que el mundo la enfrentara directamente. Mi administración en el 2018 intentó abrir un espacio para ayudar y fue casi imposible penetrar el cerco que protegía al régimen.

Pero en los últimos días ha ocurrido un cambio profundo. Las declaraciones provenientes de Washington ya no están envueltas en un lenguaje diplomático abstracto. Hablan con claridad de un régimen entrelazado con el narcotráfico, de un cartel disfrazado de gobierno y de una crisis que ya no puede tratarse como una disputa geopolítica ordinaria.

Lo que está sucediendo ahora no es un retorno a viejos patrones. Es el reconocimiento de que Venezuela vive bajo algo fundamentalmente distinto a los autoritarismos del pasado: una empresa criminal que ha cruzado todos los límites de tolerancia internacional.

Para entender la urgencia de este momento, hay que observar también la repentina recalibración que surge desde Washington y del propio Donald Trump.

En cuestión de días, el expresidente abrió públicamente la puerta a una conversación directa con Nicolás Maduro, mientras su equipo de seguridad nacional avanzaba en la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera y posicionaba al portaaviones USS Gerald R. Ford en la región.

No es inconsistencia; es estrategia. La Casa Blanca está recurriendo al método de la zanahoria y el garrote: la posibilidad de una salida diplomática combinada con la amenaza inequívoca de procesos criminales e interdicción.

El mensaje de Trump fue claro: Maduro tiene una última oportunidad para una transición pacífica. Si la diplomacia fracasa, el mundo debe interpretar estas señales por lo que son: un giro decisivo, de tolerar una dictadura a confrontar una red criminal que usa las insignias del Estado.

Trump no se prepara para una guerra abierta; se prepara para el momento en que las fracturas internas del régimen permitan una salida negociada y cuando la alineación internacional haga inevitable su cumplimiento.

Y esta vez, el mundo parece entender que las apuestas no son ideológicas, son humanitarias, hemisféricas y profundamente morales.

Hace dos días tuve el privilegio de conversar con Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, preso político y una de las voces más valientes de la diáspora venezolana. Su descripción del régimen fue cruda, disciplinada, sin eufemismos. Habló como alguien que ha visto demasiado para suavizar la verdad.

“Tienen demasiado dinero metido en el narcotráfico”, me dijo al referirse a la élite gobernante.

“No estamos hablando de corrupción local. Estamos hablando de redes en distintos países. Este es un Estado capturado por el crimen organizado”, acotó.

Describió un país donde las desapariciones forzadas, los centros clandestinos de tortura y las detenciones políticas son rutina.

Un país donde más de 1,000 presos políticos siguen encarcelados, periodistas, defensores de derechos humanos, ciudadanos comunes.

Un país donde casi 7.8 millones de venezolanos han huido, creando la mayor crisis migratoria del planeta, superando incluso a Siria y Ucrania.

Un país donde más de 7 millones de personas no pueden comer tres veces al día, la cifra más alta del hemisferio occidental.

Esto no es hipérbole. Son los datos

Solo el año pasado, el narcotráfico generó 8.4 mil millones de dólares para Maduro y su círculo, casi tanto como el petróleo, a pesar de que Venezuela posee las mayores reservas del mundo. La economía se ha contraído 75%, un colapso típico solo de países que han atravesado una guerra total.

En este contexto, las señales recientes desde Washington adquieren un peso histórico. Aunque se abran canales diplomáticos, Estados Unidos se prepara abiertamente para designar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, exponiendo las finanzas del régimen a un nivel de escrutinio que jamás ha enfrentado.

No es un gesto simbólico. Es estructural. Ataca la médula financiera de la dictadura.

La llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford no es accidental. Tampoco es preludio de una invasión. Es un mensaje: el régimen está sometido a una presión internacional aguda y la ventana para su supervivencia se ha reducido al mínimo en dos décadas.

Ledezma lo resumió con una frase que aún resuena en mi mente:

“Por dentro, se están resquebrajando. Hay desconfianza en todas partes.”

Y es consistente con lo que sabemos hoy:

• Maduro tiene una recompensa de $50 millones por parte de EE.UU.

• Diosdado Cabello enfrenta $25 millones.

• Otros altos funcionarios tienen recompensas comparables a las que en su momento se ofrecieron por Osama bin Laden ($25 millones).

El miedo se expande entre los suyos. Y el miedo es la antesala del colapso de todos los regímenes criminales.

En mis conversaciones recientes en Washington, surge siempre la misma inquietud: el historial de EE.UU. en intervenciones militares es, cuando menos, desigual. Es una pregunta válida y los propios líderes venezolanos la han respondido con claridad admirable.

Existen tres diferencias fundamentales entre Venezuela y los países que sufrieron intervenciones en el pasado:

1. Venezuela tiene un liderazgo democrático legítimo y unificado. A diferencia de Irak o Libia, Venezuela cuenta con un presidente electo reconocido, Edmundo González, respaldado por 7 millones de votos y una líder democrática unificadora como María Corina Machado.

No hay vacío. Hay estructura lista para una transición.

2. Venezuela tiene una historia moderna de democracia estable. Durante la segunda mitad del siglo XX, Venezuela fue una de las democracias más sólidas y prósperas de América Latina. Sus instituciones, aunque debilitadas, tienen raíces culturales profundas que facilitan la reconstrucción.

3. Venezuela no tiene fracturas étnicas, sectarias ni religiosas. Las tensiones que complican transiciones en Irak, Somalia o Afganistán —divisiones tribales, sectarias, religiosas— no existen en Venezuela. Es una sociedad cohesionada, lo que hace viable una transición pacífica y ordenada.

Estas diferencias no son teóricas. Moldean el futuro. Y definen cómo puede ayudar la comunidad internacional sin repetir errores del pasado.

Por años, la crisis venezolana ha sido mal diagnosticada. Se ha tratado como un conflicto político o ideológico, cuando en realidad es una situación de secuestro, un país tomado por una red de narcotraficantes con emblemas gubernamentales.

Por años, la crisis venezolana ha sido mal diagnosticada.EXTERNA

Reconocer esta realidad cambia toda la estrategia.

1.- La presión debe apuntar a los ingresos criminales. Cortar los flujos del narcotráfico, sancionar a los habilitadores financieros y desmantelar redes ilícitas no es “intervención”. Es aplicación de la ley en escala internacional.

2. La negociación solo funciona cuando colapsan los incentivos criminales. Maduro ha usado las negociaciones para ganar tiempo por más de doce años. No busca reformas. Busca sobrevivir.

3. Puerto Rico puede desempeñar un rol estratégico. Cuando Ledezma y yo nos reunimos en 2018, firmamos un acuerdo para convertir a Puerto Rico en un centro de reconstrucción para la Venezuela democrática. No para dirigir su futuro, sino para acompañarlo.

Retomamos esa conversación. Ledezma, recordando los lazos de su familia con Puerto Rico, me dijo: “Puerto Rico siempre ha sido un lugar donde los venezolanos encuentran dignidad. Eso será importante en la transición”.

Puerto Rico puede servir como:

• Plataforma humanitaria

• Centro logístico

• Espacio de capacitación institucional

• Puente para la diáspora

Podemos ayudar a asegurar que la transición post-Maduro no sea caótica, sino coherente, democrática y digna.

Hay un momento en toda lucha en que la niebla se disipa y la verdad se vuelve imposible de ocultar. Venezuela ha llegado a ese momento.

Un régimen que hambrea su pueblo, vacía sus hospitales, tortura a sus disidentes, inunda el hemisferio de drogas, saquea su propio tesoro, encarcela periodistas, desaparece políticos… ya no puede esconderse detrás del lenguaje de la soberanía.

No se trata de invasión. No se trata de guerra. Se trata de reconocer que un cartel ha secuestrado a una nación y que el hemisferio tiene la

obligación moral de intervenir, no con soldados, sino con claridad, unidad y un compromiso inquebrantable con la democracia.

Cuando le comenté a Ledezma que percibía miedo en el comportamiento reciente del régimen, asintió lentamente.

“Ellos saben que su tiempo se está acabando,” me dijo.

“La pregunta es si el mundo está preparado para lo que viene después.”

Debemos estarlo.

Porque cuando Venezuela regrese a la democracia—y lo hará—será como una sociedad que finalmente vio su verdad reflejada en los ojos del mundo. Y lo que el mundo vio fue simple. Venezuela no necesita ser liberada. Necesita que retiren a quienes la mantienen cautiva. El futuro le pertenece a su gente.

Nuestro rol es asegurar que puedan alcanzarlo.