Un golpe bajo

El pasado 15 de diciembre del 2024, el Tribunal Constitucional emitió el fallo TC-0050-13 que ordenó las “candidaturas independientes”, y declaró inconstitucional los artículos de la Ley Electoral que restringían estas candidaturas, abriendo una vía para que postulantes independientes puedan aspirar a encargos electivos sin cumplir los requisitos que se exige a los partidos, instituidos en la Ley 20-23 de Régimen Electoral.

En ese mismo orden, en menos de un año la alta corte ha dictado dos sentencias, que no solo modifican leyes, sino que rompen con tradiciones y regímenes especiales que norman instituciones del Estado, como lo es ahora la sentencia CT-1225-25 que anuló el artículo 210 de la Ley 285 del Código de Justicia de la Policía (1966) y el artículo 260 de la Ley 3483 del Código de Justicia de las FF.AA (1953), por considerar que ambos “violan el principio de razonabilidad y discriminan de manera injustificada a las personas por su orientación sexual, afectan la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo”.

Aunque el pleno del TC favoreció este dictamen con el voto salvado de los magistrados Salvador Alvarado, José Alejandro Ayuso, Sonia Díaz Inoa y Amaury Reyes Torres. De la misma manera contó con el voto disidente de la magistrada Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta del presidente, que consideró que el recurso debió ser declarado inadmisible por carecer de objeto, ya que las disposiciones impugnadas fueron derogadas por la Ley 278-04, y por tanto carecen de operatividad jurídica.

De igual manera, la Dra. Army Ferreira indicó que, aunque el TC entendió que la Ley 278-04 derogó las normas sobre el enjuiciamiento de policías y militares, persistían sanciones penales contra la sodomía en dichas instituciones, al no haber sido expresamente derogadas. A su juicio, la sentencia “incurrió en una omisión importante, ya que no especificó cómo se comprueba que las facultades disciplinarias aún subsisten en nuestro ordenamiento jurídico.”

Los artículos abolidos se refieren a la “sodomía”, que consiste en la relación concúbito entre personas del mismo sexo, disponiendo castigos específicos cuando se trate de un oficial, con la pena de seis meses a un año de prisión correccional, y para un alistado será de dos a seis meses. En tal sentido, cuando un ciudadano decide ingresar voluntariamente al servicio de una de estas instituciones, está supeditado al “estado de sujeción especial”, principio del Derecho Constitucional que describe que quienes ingresan a las instituciones castrenses aceptan un régimen disciplinario más estricto al que rige a un ciudadano común.

El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Vidal Potentini, fijó su postura institucional ante la sentencia del TC que dejó sin efecto los artículos que sancionaban las relaciones homosexuales dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y las calificó como “desafortunado” y “fuera de contexto”, al considerar que dicho tribunal aplicó un análisis jurídico que no se ajusta al régimen especial de disciplina y control que caracteriza a los cuerpos militares y policiales.

Tras experiencias vivida como militar durante 35 años de servicio, y desempeñar diversas funciones en los diferentes estamentos jerárquicos del mando, nunca vi sancionar a ningún miembro de las fuerzas armadas o policial, como tampoco existe en los registros judiciales ordinarios y/o castrenses, que algún miembro fuese condenado penal o disciplinariamente por su orientación sexual.

Aunque la sentencia se limita a suprimir la “sanción de prisión”, puedo manifestar no haber observado actos de discriminación o estigmatización que constituya una grave intromisión sobre la dignidad de las personas por sus preferencias sexuales. Si bien conocemos de miembros con preferencias sexuales diferentes, se les ha respetado su afinidad carnal, siempre y cuando no trasgreda el derecho de los demás o caiga en exhibicionismo, aplicable a todos sus miembros con el fin de preservar la disciplina.

Por esta razón, no entiendo la decisión del Tribunal Constitucional. Si bien es cierto que la Constitución de la República es clara y se opone a la discriminación y/o exclusión de las personas, también es cierto que los pueblos y las instituciones del Estado poseen valores, principios y costumbres, que deben ser tomados en cuenta a la hora de decidir una disposición tan delicada.

Este fallo, sin dudas ha generado una gran decepción y rechazo generalizado de la sociedad dominicana, afectando la filosofía, esencia, doctrina y disciplina, que norman el accionar y comportamiento de los miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional, instituciones sustentadas en principios morales y valores cristianos, por lo que resulta imperativo mantener el Estado de Derecho y el respeto a las actividades propias de estas instituciones, pilares fundamentales de la seguridad interna, defensa, estabilidad y gobernabilidad del país. Entiendo que tal decisión, en principio tiene como fin, el apegar los Códigos de Justicia de los cuerpos castrenses y la Constitución, pero no comparto esa medida –que acatamos– porque lejos de contribuir positivamente a una buena y sana convivencia, cohesión y desarrollo integral de las instituciones, se ha dado un “golpe bajo”, que fomentará conductas que van en contra de los valores y disciplina propias de los cuerpos militares y policiales, en una sociedad que hoy languidece ante la pérdida de sus valores morales y éticos. Si bien es cierto, la Constitución prohíbe la discriminación y exclusión de las personas a fin de garantizar sus derechos, también considero que esta prohibición tiene como fin evitar conductas que pongan en riesgo la disciplina y la moral dentro de las unidades e instituciones armadas, y considero, que no podemos fomentar comportamientos que induzcan a la sexualización de los organismos de seguridad y protección del Estado.

Aunque las sanciones contempladas en los Códigos de Justicia militar y policial servían de muro de contención de ciertas inconductas que darían al traste al libertinaje, donde se establecen pautas claras en las relaciones interpersonales del mismo sexo, así como entre sexos contrarios o de cualquier conducta que se desvíe de la disciplina y decoro que deben prevalecer dentro las instituciones armadas.

Es por eso, que, en los procesos de reforma y modernización de las Fuerzas Armadas, en especial en sus estamentos disciplinarios y jurisdicción penal militar, se han ampliado las conductas que pueden afectar la disciplina, la moral y el espíritu de cuerpo, que van desde el acoso sexual y laboral, el exhibicionismo, la violencia en todas sus expresiones, sin que resulte limitativo esta pequeña enunciación. En tal sentido, las instituciones militares y policiales siempre han respetado la orientación sexual de cada miembro –hombre o mujer– que visten y portan un uniforme, y que están obligados a exhibir un comportamiento ético, disciplinario y digno sin importar la jerarquía que ostente, porque cada miembro es la cara de nuestras instituciones.