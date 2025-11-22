Contexto y poder

Durante toda la historia de la humanidad, las relaciones de poder siempre han definido el rumbo de las civilizaciones. Pero aquellas no son siempre las mismas.

Se estructuran con arreglo a contextualidades dadas. Así, el progreso o estancamiento de una colectividad humana equis, anda en consonancia con la forma en que está distribuido el poder en una determinada coyuntura de tiempo y de espacio. Por eso, la Escuela histórica de los Annnales, fundada por Lucien Febvre y Marc Bloch, en una de sus etapas de evolución, asumió la visión historiográfica de los procesos. Luego, bajo la dirección de Fernand BRAUDEL -creador de las categorías históricas de espacio, tiempo, coyuntura, estructura y duración- se aferró a una visión historiográfica llamada “Historia de las mentalidades”, que examinaba las épocas a historiar a partir de la mentalidad como fenómeno estructural prevaleciente en cada coyuntura de tiempo y espacio dada y con mediciones de su duración.

Antes, ya había pasado por la etapa de historiar desde la perspectiva de los procesos, esto es, los fenómenos sociales económicos y políticos coincidentes en un momento dado, a despecho de las biografías como fuentes definidoras de los acontecimientos del pasado. Y es que las estructuras de oportunidad política, son el resultado de fenómenos coincidentes activados a partir de las presiones que se ejercen recíprocamente los poderes existentes en el marco de sus relaciones y a partir de sus intereses. Esa “voluntad” definidora de las reglas que aseguran el funcionamiento de las sociedades, no es otra cosa que el poder en concurso aportando su cuota de manera respectiva con dependencia de los intereses de cada aportante. Por tanto, todo los que tengamos hoy en términos de instituciones, así como el grado de evolución que comporte ha sido previamente decidido por esas fuerzas e intereses manifestados en el “conflicto armonioso” de su desempeño.

Sí, perdonen el oxímoron. Es un conflicto armonioso, porque así mismo lo deciden quienes ejercen el poder en sus diferentes facetas: conocen la contraposición de sus intereses, pero algo los obliga a mantener esas contrariedades porque así mismo debajo del supremo interés la la posibilidad de sobrevivencia, que solo puede lograrse reconociendo en el adversario un mal necesario para la preservación de la propia especie como civilización. Y, gracias a esa recíproca tolerancia el “mundo es mundo y existe gente”. Y son, en cada caso y para cada cosa, esas estructuras de oportunidad política, las que definen la evolución del poder: su rumbo, su velocidad y su fuerza.