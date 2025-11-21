El Salto de la Pulga

1 Una Cámara de Cuentas compuesta por deshonestos hambrientos, podría escarbar en auditorías archivadas buscando actuaciones dudosas de pasados funcionarios, para chantajearlos exigiendo altas sumas en dólares.

2 Afortunadamente, nuestra Cámara de Cuentas aparenta estar integrada por profesionales depurados que difícilmente caigan en tal bandolerismo.

3 Uno de los lengua-suelta, actualmente demandado por difamación e injuria, se pasea escoltado por un coronel armado de fusil AK-47, más cuatro policías. ¿Y qué país es este?

4 Suerte tiene la dama extorsionista, que sería demandada por el diputado, de que el altísimo oficial de las Fuerzas Armadas, al que también bombardea, sea hombre de ecuánime temperamento.

5 Cuando el deliberadamente longevo juicio a Jean Alain culmine por agotamiento, se podrá escribir uno de los libros más vergonzosos de la historia de la judicatura dominicana

6 Reveló un conocido médico, que el Ministerio de Turismo le ocupó inconsultamente parte de su terreno, adquirido hace 32 años en Playa Linda, Nizao, ¡y no dan la cara!

7 ¿De qué servirá que el Intrant prohibiera el “medio casco” a los motoristas, si los policías de Digesett no se hacen respetar por ellos?

8 Las generadoras AES Dominicana y EGE Haina deben estar bien “buchúas” para poder aguantar a las EDE una deuda de RD$5,534 millones, al 30 de agosto pasado. Celso lo desmiente.

9 Deuda por energía suministrada, de la cual más del 40% las EDE perdieron en las líneas de transmisión, o no cobraron. ¡Así quiebra cualquier país!

10 Usualmente, los conflictos de la Iglesia se manejan tras los altares. Pero lo de Osoria fue tan fuerte, que estalló como el tanque de agua de San Pedro de Macorís.

11 El Gobierno debería proponer a Amnistía Internacional que cubran los costos de cada parto de mujer ilegal haitiana en hospital dominicano. Y todos felices…

12 La castaña de masa, tradicionalmente despreciada aquí, será producto agrícola importante para exportación. Los puertorriqueños, que le llaman “panapén”, son grandes consumidores.

13 En 1995 descubrí que los tostones de esa castaña, cuando verde, no madura, son mucho más sabrosos que los de plátano. ¡Apueste que sí!

14 “La movilidad en el tránsito vial mejoró hasta un 30%”. (Hasta ahora, el mejor chiste navideño).

15 La elección del Dr. Peña Núñez al frente del CMD, es como decir que Waldo seguirá dirigiendo la orquesta.

16 ¡Júbilo en la comunidad LGTBIQ+! El Tribunal Constitucional autorizó la relación homosexual entre miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¡Viva la Patria, mamichuli