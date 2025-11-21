Palabras vs. átomos

¿De qué está hecho el mundo? Entre Demócrito y Higgs hay casi 2,500 años de distancia, pero la pregunta -aunque en parte respondida- sigue generando debates. Que no por algo bajo los suelos de Ginebra se encuentra el Gran Acelerador de Hadrones, todo un portento tecnológico de 27 kilómetros de distancia, cuyo fin principal es responder esa pregunta.

Fueron los griegos quienes primero intentaron encontrar una respuesta racional, diferente al tipo de repuestas que en otras civilizaciones ya habían formulado. Chinos, indios, persas, etc., recurrían a explicaciones místicas, y preferían indagar en razones cósmicas –como los griegos arcaicos–, o buscar en el cielo las respuestas sobre lo que ocurría en la tierra.

En algún momento, algo cambió, y los filósofos (sí, ya había nacido la filosofía) comenzaron a hacerse preguntas incómodas, no porque propiamente lo eran, sino porque era la primera vez que se hacían. Preguntas del tipo ¿de qué está hecho el mundo?, ¿la materia?, ¿la partícula final?

Aunque con el pasar de los siglos y el desarrollo tecnológico la física destruiría aquellos primitivos supuestos, cumplieron -y cumplen- su función esencial: explicar simbólicamente cómo funciona el mundo, al margen de que, en este caso, el simbolismo adquiere proporciones de materialidad e implicaciones prácticas que nos rodean, porque vivimos sumergidos en sus consecuencias.

De la filosofía de la materia pasamos al materialismo dialéctico, y de ahí, al histórico. Llegar a Marx fue consecuencia, no causa; luego Lenin y Stalin vinieron a rematar la faena. Ni siquiera tuvieron que recurrir al átomo para apuntalar la visión materialista de la historia, pues con sólo palabras construyeron la armazón que sostuvo durante 70 años un imperio construido sobre la base de una teoría material del mundo, su mecanismo, las relaciones de producción, la lucha de clases. En fin, de cómo funcionaba… o, mejor dicho, de cómo ellos creían que funcionaba.

Irónico que para justificar los constructos sobre los cuales se sostenía su ideología materialista, no recurrieran al átomo como tal, ni a electrones, protones, quarks o al vilipendiado Bosón de Higgs. No. Al final, recurrieron a las palabras para explicar y justificar todo aquello; a los discursos, al relato, a la voz.

La historia se enroscó sobre sí misma -Nietzsche había previsto el Eterno Retorno de lo Idéntico- y, así como “en el principio fue el Verbo y el Verbo se hizo carne”, así también fueron las palabras la que construyeron un mundo y no la materia. Fue el marco mental creado por las propias palabras el que determinó los límites de la realidad que se encontraba dentro de ese espacio-tiempo delimitado por ellas, cumpliendo la profecía de Wittgenstein.

El mundo está hecho de palabras y todo lo dicho precede a lo que es. Platón tenía razón, aunque estuviera equivocado. El mundo es mundo porque nosotros lo definimos como tal. La tarde muere, el día se acaba, todo es lo mismo… y mañana, será igual.