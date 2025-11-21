Un nuevo dolor de cabeza

El Metro de Santo Domingo moviliza a cientos de miles de personas cada día. Es por mucho, el principal sistema de transporte del capitaleño, y también para los provincianos como yo que se desplazan diariamente a esta ciudad a trabajar o estudiar. Es la herramienta que muchos usamos para llegar a tiempo, ahorrar dinero y movernos sin el caos eterno del tráfico. Quedándome precisamente en ese caos, durante años, se nos vendió la idea de que el metro era la solución real a ese problema, y aunque no lo fue, ha sido de sumo beneficio.

Como usuaria, debo resaltar además que defendía hasta hace poco este sistema con mucho orgullo pues lo veía como ejemplo de eficiencia. Pero en la actualidad no se observa allí más que decadencia con fallas que se repiten, retrasos constantes, estaciones llenas y vagones detenidos sin explicaciones, solo por mencionar algunas de las situaciones preocupantes de las que todos somos testigos. Estamos hablando de un servicio que dejó de ser ejemplo para convertirse en otra fuente de angustia porque el metro es algo seguro que teníamos en medio de un sistema de transporte que nunca termina de organizarse.

Estas fallas de horas que “ocurren a veces” pueden significar perder el trabajo, llegar tarde a una cita médica, retrasar todo un día entero. Pero el que no lo vive, quizá no tampoco lo entiende. Hay personas que caminan bajo el sol, que hacen filas interminables, que madrugan para tratar de cumplir sin saber si ese día no habrá “avería o suspensión por mantenimiento no avisado”, cuando lo que se percibe en realidad es que algo anda mal.

No deberíamos acostumbrarnos a que los pocos servicios que sí funcionan poco a poco empiecen a fallar igual que los demás. Si este país no puede resolver de raíz sus grandes problemas, al menos que no nos quiten las pocas cosas que sí funcionan.