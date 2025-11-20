Principio de gratitud

En la aplicación de su dogma, Cristo señaló la importancia de saber identificar a los que predican la palabra con hechos apegados a principios, que forman parte de su accionar profesando lo que practican. Ciertas personas se nutren del oportunismo para alcanzar sus objetivos renegando sus orígenes. La coherencia en la aplicación de los conceptos es posible cuando el ser humano anida la virtud de la gratitud. En sus reuniones secretas, Jesús deliberadamente dio señales y demostraciones de sus preceptos espirituales, para cambiar sus vidas como parte del ideal de alcanzar la meta final de Su misión. Jesús recurrió a la soledad, lloró y oró pidiendo a Dios una guía especial. Los pecados no le entristecían como la indiferencia e insinceridad de aquellos, que eran verdaderamente dignos de convertirse en sus discípulos. Quiero agradecer a mi padre la enseñanza en un legado que en su paso por la vida cultivó y nos enseñó a valorar por encima de herencias mercuriales, la importancia de actuar con base en el respeto a sí mismo que nos exige la dignidad. El concepto es muy claro, el principal alimento de la familia es su proceder dignamente frente a los embates, injurias y desconsideraciones, que muchos creen que pueden aplicar a los que viven apegados al respeto que merecen. Este concepto de gratitud nos fortalece cada día en no negociar la dignidad de la familia.