FUNGLODE, en su 25 aniversario

¿Dónde están los límites entre el Leonel Fernández político y el Leonel Fernández intelectual y académico? La pregunta es pertinente, sobre todo hoy, 20 de noviembre de 2025, día que la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) celebra 25 años de fundada.

Y lo es, porque muchos no podrán separar las dos esencias que confluyen en un único individuo, de tal suerte que –quizás–, lo que debería ser una fiesta de la pluralidad de las ideas, el conocimiento y la democracia –que debería ser celebrado por todos–, sea también una fecha en que las miserias humanas afloran, e impiden apreciar, valorar y festejar las Bodas de Plata de la fundación y sus aportes.

FUNGLODE es hija del sueño de Leonel Fernández de crear un centro de discusión intelectual y académica –un laboratorio de ideas–, que sirviera de “tanque de pensamiento” desde el cual pensar y repensar la dominicanidad, tanto desde su insularidad geográfica, como desde la lógica de la conectividad e interconexión planetaria.

Lo que surgió en el año 2000, a medio camino del joven presidente recién salido del poder y del académico que buscaba construir un espacio desde el cual incidir en la sociedad dominicana –en función de su vocación y talento intelectual–, poco a poco fue tomando vida propia.

El sueño de articular un espacio abierto que promoviera la discusión de las ideas, desde el rigor académico, la investigación y profundización dialéctica; de construir un laboratorio de ideas donde contrastar y confrontar enfoques, paradigmas e ideologías, a partir del reconocimiento de la tolerancia como principio de la gobernanza; quedó desbordado por la confluencia de nuevas realidades y necesidades que hicieron que la fundación trillara –simultáneamente– muchos caminos.

Hoy, 25 años después, esa pequeña semilla plantada exhibe los frutos que sólo nacen del árbol del conocimiento y el esfuerzo. En un país donde la palabra “teórico” se asimila al insulto –sobre todo en la política–, FUNGLODE asumió la teoría como centro y la praxis como fin último.

Los mecanismos, programas y capítulos de la fundación son muchos, y crecen con el tiempo. Con su labor formativa, la institución puede exhibir cientos de conferencias, seminarios, foros, construir y diplomados sobre diversos temas; su biblioteca –de más de 489,000 volúmenes–, por sí sola es un legado que justifica toda su existencia; su política editorial, bajo la cual se publican libros y revistas –a nivel nacional e internacional–; su plataforma multimedia, emisora, observatorios, centro de estudios, etc.

Hoy, FUNGLODE es un referente latinoamericano y mundial que ha impactado y beneficiado a miles de dominicanos en su proceso de aprendizaje permanente, aportando a la construcción de una ciudadanía crítica.

Felicidades al Dr. Leonel Fernández, por atreverse a soñar y convertir en realidad ese sueño, y felicidades también al formidable equipo de directivos, empleados y colaboradores de la institución que, contra viento y marea, han creído en ese sueño y lo han hecho posible.