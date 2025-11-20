Desorden y racismo

Cuando un dominicano es deportado de otro país, desde el aeropuerto, normalmente Las Américas, es llevado al Centro de Procesamiento Migratorio de Haina “para su depuración”. Aparentemente, no existe en el aeropuerto o en los controles de las autoridades un sistema que permita determinar, antes de aterrizar un avión, si la persona tiene antecedentes penales o no. Hace meses a una señora que llegó deportada desde Puerto Rico, “la despacharon” con la firma de otra que no era ni familiar; la misma fue reportada como desaparecida. La encontraron. Las estadísticas de Migración establecen que más de medio millón de haitianos han sido deportados desde que empezaron los operativos. A las estadísticas se les sigue colando, el cobro de 15 mil y más que piden los agentes para dejar ir a haitianos. Además de videos que muestran a dominicanos negros siendo parados, confundidos con haitianos. El dominicano es negro.

Lo peor es que tres personas han fallecido este año en el Centro de Procesamiento de Haina. Que una persona muera puede ser un hecho aislado, pero tres es muestra de desorden y descuido. Si alguien no es tratado con respeto y humanidad por su color de piel, entonces es racismo.