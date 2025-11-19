UN MOMENTO
Un valor que clama por ser respetado
Cada día se hace más evidente que el valor sagrado de la vida humana se aprecia cada vez menos. Las noticias están llenas de hechos delictivos que estremecen. Vemos a personas a quienes se les arrebata la existencia sin misericordia, sin pensar en su dignidad ni en el dolor que dejan atrás. Es como si la vida hubiera perdido su peso y su carácter inviolable.
Ante este panorama, es urgente recuperar la conciencia de que cada ser humano es un don irrepetible. No podemos acostumbrarnos a esta espiral de violencia. Defender la vida, toda vida, debe ser un compromiso moral y espiritual que nos recuerde que nadie tiene derecho a quitar lo que solo Dios puede dar.
Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.